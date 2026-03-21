Прямой эфир

На Земле началась новая магнитная буря, она затянется почти на неделю

21 марта 2026 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На Земле началась новая магнитная буря, она затянется почти на неделю-0

Начавшаяся 20 марта магнитная буря достигла сильного уровня, став мощнейшей за 2 месяца, передает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уровень события – G3. Буря – результат прибытия к Земле плазменного облака, которое Солнце выбросило в начале недели.

По прогнозам ученых, в течение выходных дней ожидается продление глобального геомагнитного шторма. 23 марта возможен переход геомагнитного поля из красной в желтую умеренно возмущенную зону, полная нормализация обстановки предполагается 24 марта.

Фото: Pinterest

# Космос

Другие новости рубрики

Все новости
Умер Чак Норрис: звезда боевиков и мастер единоборств
21 марта 2026 09:06

Умер Чак Норрис: звезда боевиков и мастер единоборств

Власти Кубы отказали посольству Соединенных Штатов в запросе на ввоз дизельного топлива
21 марта 2026 07:43

Власти Кубы отказали посольству Соединенных Штатов в запросе на ввоз дизельного топлива

В Прибалтике массово закрываются супермаркеты и рестораны
21 марта 2026 07:38

В Прибалтике массово закрываются супермаркеты и рестораны