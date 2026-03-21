На Земле началась новая магнитная буря, она затянется почти на неделю

Начавшаяся 20 марта магнитная буря достигла сильного уровня, став мощнейшей за 2 месяца, передает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Уровень события – G3. Буря – результат прибытия к Земле плазменного облака, которое Солнце выбросило в начале недели.
По прогнозам ученых, в течение выходных дней ожидается продление глобального геомагнитного шторма. 23 марта возможен переход геомагнитного поля из красной в желтую умеренно возмущенную зону, полная нормализация обстановки предполагается 24 марта.
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