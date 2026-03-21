XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает работу в столице

Совершить литературное путешествие. В столице продолжает работу XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 марта свои стенды презентовали гости из России. Издательства привезли сотни новинок. Это историческая, научная, художественная и детская литература.
Победителей национального конкурса «Искусство книги» чествовали на Международной книжной выставке.
В экспозиции – впервые опубликованные переводы всемирно известной классики и уникальные дореволюционные тексты сказок. Гостей ждут встречи с известными авторами, лекции и мастер-классы. Выставка пользуется огромным интересом. За первые три дня ее посетили более 38 тысяч человек. Организаторы ожидают, что по итогам работы книжного форума эта цифра обновит исторический рекорд и превысит 80 тысяч.
– Впечатлил масштаб выставки. Да, она заявляет о себе, что она международная, но все равно очень впечатляет количество изданий представленных, красота внешняя книг.
– Я не первый раз посещаю такую выставку. Масштаб 33-й, конечно, удивляет. Всего хватает, но, мне кажется, на любой вкус, на любого читателя.
На выставке свои стенды развернули представители 23 стран. Центральной темой нынешнего форума стало 35-летие Содружества Независимых Государств, поэтому главный акцент сделан на литературном диалоге и укреплении гуманитарных связей. Но география проекта намного шире СНГ: в «Международном квартале» свои книги презентуют также Иран, Сирия, Пакистан, Венесуэла, Бразилия.