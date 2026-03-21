XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка продолжает работу в столице

21 марта свои стенды презентовали гости из России. Издательства привезли сотни новинок. Это историческая, научная, художественная и детская литература.

В экспозиции – впервые опубликованные переводы всемирно известной классики и уникальные дореволюционные тексты сказок. Гостей ждут встречи с известными авторами, лекции и мастер-классы. Выставка пользуется огромным интересом. За первые три дня ее посетили более 38 тысяч человек. Организаторы ожидают, что по итогам работы книжного форума эта цифра обновит исторический рекорд и превысит 80 тысяч.

– Впечатлил масштаб выставки. Да, она заявляет о себе, что она международная, но все равно очень впечатляет количество изданий представленных, красота внешняя книг.

– Я не первый раз посещаю такую выставку. Масштаб 33-й, конечно, удивляет. Всего хватает, но, мне кажется, на любой вкус, на любого читателя.