Навигационная система для незрячих появилась на ж/д вокзале в Минске. Как она работает?
Такие звукоречевые информаторы на ж/д вокзале теперь встречают слабовидящих. Для людей с нарушениями зрения это своего рода аудиогид по основным объектам на станции. Чтобы воспользоваться навигационной системой, на смартфон нужно установить специальное приложение.
Виталий Марков, ведущий инженер производственно-технического отдела станции «Минск-Пассажирский»:
Приложение с помощью Bluetooth подключается к речевым информаторам. Мы ищем именно то место, которое нам нужно, нажимаем, и она начинает звучать, соответственно, мы слышим и движемся именно к мнемосхеме. Система работает как на базе Android, так и на iOS. Радиус действия у нее довольно широк: в помещении – не менее 5 метров, на улице, вне помещения – не менее 25 метров.
Звукоречевых информаторов на станции 100. С такими аудиоподсказками незрячие могут самостоятельно ориентироваться в пространстве: пройти к справочному окну, кассе, лифтам и выйти на платформу.
Виталий Марков:
Приложение позволяет узнать подробную информацию о каждом речевом информаторе. Эту информацию прописывали сотрудники Центра успешного человека. Там можно почитать описание, где расположен речевой информатор, что он собой представляет, график работы.
Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский» – начальник вокзала:
Мы в этом году планировали среду для слабовидящих дополнить еще напольными тактильными элементами, что существенно упростит их передвижение по объектам вокзального комплекса.
Помимо звукоречевых информаторов прямо на входе в вокзал теперь появились и тактильные схемы со шрифтом Брайля. Такая навигационная система в Беларуси – не ноу-хау, но самая крупная среди транспортных объектов страны. Подобный проект успешно функционирует в Национальном аэропорту Минск и на новом автовокзале Бреста.
Александр Николюк:
На данный момент мы видели только пользователей из Белорусского товарищества инвалидов по зрению, они первыми пришли и у нас попытались использовать данную систему. Остались довольны. В планах на ближайшие месяц-два на базе нашего вокзала организовать обучение инвалидов по зрению, но из других областных центров.
Безбарьерная среда в нашей стране приобретает новые масштабы: растет и развивается с каждым днем. Совсем недавно на вокзале «Минск-Пассажирский» специально для инвалидов-колясочников переоборудовали билетную кассу. Уже в ближайшем будущем БЖД планирует расширить систему навигации для незрячих и на другие объекты железной дороги Беларуси.