Навигационная система для незрячих появилась на ж/д вокзале в Минске. Как она работает?

Такие звукоречевые информаторы на ж/д вокзале теперь встречают слабовидящих. Для людей с нарушениями зрения это своего рода аудиогид по основным объектам на станции. Чтобы воспользоваться навигационной системой, на смартфон нужно установить специальное приложение.

Виталий Марков, в едущий инженер производственно-технического отдела станции «Минск- Пассажирский»: Приложение с помощью Bluetooth подключается к речевым информаторам. Мы ищем именно то место, которое нам нужно, нажимаем, и она начинает звучать, соответственно, мы слышим и движемся именно к мнемосхеме. Система работает как на базе Android, так и на iOS. Радиус действия у нее довольно широк: в помещении – не менее 5 метров, на улице, вне помещения – не менее 25 метров.

Звукоречевых информаторов на станции 100. С такими аудиоподсказками незрячие могут самостоятельно ориентироваться в пространстве: пройти к справочному окну, кассе, лифтам и выйти на платформу.

Виталий Марков:

Приложение позволяет узнать подробную информацию о каждом речевом информаторе. Эту информацию прописывали сотрудники Центра успешного человека. Там можно почитать описание, где расположен речевой информатор, что он собой представляет, график работы.

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский» – начальник вокзала:

Мы в этом году планировали среду для слабовидящих дополнить еще напольными тактильными элементами, что существенно упростит их передвижение по объектам вокзального комплекса.