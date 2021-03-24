«Совместили элементы шведского стола и заказное меню». Как организовано питание в курортно-реабилитационном центре «Ружа Хутар»

50 % успеха работы санаторно-курортного предприятия зависит от организации питания, а для курорта «Ружа Хутар» это утверждение особенно актуально, поскольку территориально он находится на стыке нескольких этнических культур: украинцы, поляки, прибалты, белорусы и россияне традиционно составляют большинство гостей. А это обязывает учитывать особенности национальных кухонь этих народов.

Елена Горбач, диетолог ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Мы изучили передовой опыт организации питания как в своей стране, так и за рубежом, внедрили у себя все наилучшее, совместили элементы шведского стола и заказное меню. Мы индивидуально конфигурируем питание под каждого клиента, учитывая его пожелания.

Вместе с этим гости имеют возможность питаться со шведского стола. Наталья Антонович, заведующая производством ОАО «Санаторий «Ружанский»:

В «Ружа Хутар» к основным блюдам на шведской линии во время завтрака мы предлагаем два вида каш и натуральный кофе. Во время обеда три-четыре вида супов, компоты и четыре-пять видов салатов на салат-баре. Во время ужина для наших гостей мы предлагаем четыре вида салатов, кофейный напиток и какао.

В санатории работают три диетолога, основной задачей которых является составление диетического лечебного меню, а именно вегетарианской, постной, гипоаллергенной и иных лечебных диет. Наталья Нашилова, заместитель директора ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Приоритетом организации питания является лечебная направленность. Готовятся несколько столов, включая общий стол, стол при заболеваниях органов пищеварительной системы и стол для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию.

Общий эффект от лечебного питания усиливается приемом целебной минеральной воды «Ружанская», которая, помимо общеукрепляющего, тонизирующего эффекта на организм, незаменима при лечении желудочно-кишечных заболеваний, болезней эндокринной системы и обмена веществ, а также патологии мочевыводящих путей.

В нашей стране Брестская область – лидер пищевой отрасли, именно из продуктов этого региона здесь готовят блюда. Прием пищи происходит в современном, комфортном, оборудованном по последнему слову обеденном зале с элементами декора экзотических растений.

Татьяна Ярмолик, заведующая производством ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Питание в «Ружа Хутар» можно организовать индивидуально: для отдыхающих, которые не кушают молочную продукцию, для вегетарианцев, для гостей, которые придерживаются других диет, в ассортименте постные блюда. К нам приезжают и маленькие отдыхающие – дети, для них сформировано меню согласно возрастной группы.

Наталья Нашилова:

Для категорий граждан, которые не считают калории, работает кафе в лучших традициях белорусско-польской кухни «Панства Хмелю». Также кафе актуально для гостей, приобретающих путевку полупансион с завтраками или с завтраками и обедами, когда пятиразовое питание не актуально.

Европейский сервис, белорусское качество – повара «Ружа Хутар» не только вкусно кормят, но еще и дарят подарки. Вот рецепт от шеф-повара.