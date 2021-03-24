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Отработают действия по обороне в сложных условиях. На полигоне Мулино проходит второй этап белорусско-российских учений

24 марта 2021 06:22
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Новости Беларуси. Белорусские и российские военные продолжают совместные учения. Начался их второй этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз на полигоне Мулино в Нижегородской области России боевые задачи отрабатывают сухопутные войска.

Отработают действия по обороне в сложных условиях. На полигоне Мулино проходит второй этап белорусско-российских учений-1

Подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси накануне прибыли на полигон. Военнослужащим предстоит выдвинуться в указанный район.

Отработают действия по обороне в сложных условиях. На полигоне Мулино проходит второй этап белорусско-российских учений-4

Против них будут действовать незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Отработают действия по обороне в сложных условиях. На полигоне Мулино проходит второй этап белорусско-российских учений-7

Помимо наступления военные отработают действия по обороне в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. А после боя совместно с подошедшими резервами отработают стрельбу в контратаке, чтобы уничтожить оставшиеся силы неприятеля.

# Беларусь-Россия # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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