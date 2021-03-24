Отработают действия по обороне в сложных условиях. На полигоне Мулино проходит второй этап белорусско-российских учений

Новости Беларуси. Белорусские и российские военные продолжают совместные учения. Начался их второй этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз на полигоне Мулино в Нижегородской области России боевые задачи отрабатывают сухопутные войска.

Подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси накануне прибыли на полигон. Военнослужащим предстоит выдвинуться в указанный район.

Против них будут действовать незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.