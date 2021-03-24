В минском подъезде стены обклеили листовками сомнительного содержания. За чей счёт будут делать ремонт?

Новости Беларуси. За чей счет ремонт в подъезде? Этим вопросом теперь озадачены как сами жители дома по улице Артема, 47 в Минске, так и сотрудники ЖЭСа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За чей счет ремонт в подъезде? Этим вопросом теперь озадачены как сами жители дома по улице Артема, 47 в Минске, так и сотрудники ЖЭСа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестные обклеили лестничную площадку седьмого этажа материалами сомнительного содержания. Такой «декор» понравился далеко не всем жильцам. Поверх листовок оставили надпись с просьбой «прекратить портить подъезд».
Коммунальным службам понадобилось несколько часов, чтобы очистить стены. Но их усилий уже явно недостаточно: необходим ремонт. А это круглая сумма.
Надежда Задорожная, мастер ЖЭУ № 3 Заводского района Минска:
821 рубль. Мы составили акт, так как это идет уже порча имущества, на ремонт подъезда. И если правоохранительные органы не вычислят, кто это сделал, то за ремонт подъезда будет платить весь подъезд.
Был чистенький, хорошенький, аккуратненький подъезд, а теперь вот что творится.
К расследованию подключились правоохранительные органы. В ЖЭСе напоминают: стены подъездов – не место для надписей. А такие действия влекут за собой и правовую оценку. Осквернение зданий циничными надписями, изображениями, порча имущества в общественных местах наказываются общественными работами, штрафом или арестом.