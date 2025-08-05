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Новости по тегу #Александр Николюк

История минского ж/д вокзала – архитектор рассказал, почему этот объект уникальный
05 августа 2025 14:40

История минского ж/д вокзала – архитектор рассказал, почему этот объект уникальный

Ежедневно железнодорожную станцию «Минск-Пассажирский» посещает 30 тысяч человек
03 августа 2025 08:08

Ежедневно железнодорожную станцию «Минск-Пассажирский» посещает 30 тысяч человек

На минском ж/д вокзале есть несколько подземных уровней, которые недоступны обычным людям!
01 августа 2025 14:34

На минском ж/д вокзале есть несколько подземных уровней, которые недоступны обычным людям!

В Минске наградили лучших железнодорожников. В списке лауреатов более 100 работников
22 апреля 2022 12:46

В Минске наградили лучших железнодорожников. В списке лауреатов более 100 работников

Персонал ежесменно контролирует детей на объектах. Белорусская железная дорога проводит профилактическую акцию
25 октября 2021 14:03

Персонал ежесменно контролирует детей на объектах. Белорусская железная дорога проводит профилактическую акцию

Навигационная система для незрячих появилась на ж/д вокзале в Минске. Как она работает?
24 марта 2021 09:25

Навигационная система для незрячих появилась на ж/д вокзале в Минске. Как она работает?

Специальная билетная касса и тактильные схемы. В Минске на ж/д вокзале установили навигацию для слабовидящих
11 марта 2021 20:56

Специальная билетная касса и тактильные схемы. В Минске на ж/д вокзале установили навигацию для слабовидящих

Ребёнок путешествует один: с какого возраста можно и какие документы нужны
12 ноября 2019 08:19

Ребёнок путешествует один: с какого возраста можно и какие документы нужны

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации
04 сентября 2019 15:59

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации