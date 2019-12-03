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«Я отдыхаю, когда пою». Парень с ограниченными возможностями из Логойска даёт концерты и хочет создать вокальную группу

03 декабря 2019 14:49
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Новости Беларуси. Полноценную жизнь «на коляске» демонстрирует Евгений Боешко из Логойска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Парень занимается музыкой.

Теперь он не только участвует в праздничных мероприятиях своего города, но дает концерты и радует зрителей в других населенных пунктах.

С талантливым воспитанникам Логойского дома-интерната познакомилась корреспондент Вероника Сайко.

«Я отдыхаю, когда пою». Парень с ограниченными возможностями из Логойска даёт концерты и хочет создать вокальную группу-1

В Логойском доме-интернате Евгений живет два года. Сюда переехал из Ивенца. Именно там юноша и начал петь. Сменил прописку, но любимое дело не забросил. С охотой посещает музыкальные занятия в Логойском дворце культуры. Добираться туда инвалиду-колясочнику непросто. Но расстояние для творчества – не помеха. Там же его научили играть на синтезаторе.

Отметим, Логойский дом-интернат рассчитан на 230 мест. Условия приближены к домашним. Здесь налажен круглосуточный уход, предусмотрена медицинская реабилитация. Кстати, сейчас в области действуют 19 домов-интернатов, они рассчитаны почти на 4 тысячи человек.

«Я отдыхаю, когда пою». Парень с ограниченными возможностями из Логойска даёт концерты и хочет создать вокальную группу-4

Подробнее о том, когда ограниченные возможности не ограничивают творчество, смотрите в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Евгений Боешко # Фотофакт

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