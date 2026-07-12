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Новости по тегу #Агата Моцко

«Мечтаю поставить балет». Поговорили с Агатой Моцко о белорусском кино, знаковых фестивалях и творческих планах
12 июля 2026 08:04

«Мечтаю поставить балет». Поговорили с Агатой Моцко о белорусском кино, знаковых фестивалях и творческих планах

Время выбрало меня и мою команду – Моцко о «Марафоне единства» и благодарности Президента
12 июля 2026 07:53

Время выбрало меня и мою команду – Моцко о «Марафоне единства» и благодарности Президента

Моцко: белорусскому кино не хватает хороших сценаристов, которые смогут вывести драматургию
12 июля 2026 07:44

Моцко: белорусскому кино не хватает хороших сценаристов, которые смогут вывести драматургию

Как ИИ повлиял на творческий потенциал современной молодежи? Мнение Агаты Моцко
12 июля 2026 07:39

Как ИИ повлиял на творческий потенциал современной молодежи? Мнение Агаты Моцко

О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»
06 июля 2026 18:21

О жизненном пути и любви к Родине – Агата Моцко в «Рецепте настоящего белоруса»

Композиции советских лент и уникальные постановки! В Минске прошёл гала-концерт «Кинотеатр «Александрия»
23 августа 2025 17:19

Композиции советских лент и уникальные постановки! В Минске прошёл гала-концерт «Кинотеатр «Александрия»

В Минске пройдёт концерт «Кинотеатр «Александрия». Агата Моцко рассказала, почему это событие уникальное
22 августа 2025 08:28

В Минске пройдёт концерт «Кинотеатр «Александрия». Агата Моцко рассказала, почему это событие уникальное

Чем будут удивлять на открытии «Славянского базара в Витебске» – рассказала режиссёр
10 июля 2025 05:54

Чем будут удивлять на открытии «Славянского базара в Витебске» – рассказала режиссёр

Каким будет XXXIV фестиваль искусств? Раскрыли интригу первого дня «Славянского базара в Витебске»
08 июля 2025 17:10

Каким будет XXXIV фестиваль искусств? Раскрыли интригу первого дня «Славянского базара в Витебске»

Финал совсем скоро. Агата Моцко рассказала, как создавался 2 сезон реалити «Есть девчонка одна»
05 декабря 2024 10:50

Финал совсем скоро. Агата Моцко рассказала, как создавался 2 сезон реалити «Есть девчонка одна»

Фестиваль национальных культур в Гродно. Узнали у главного режиссёра о фишках и новшествах
07 июня 2024 14:24

Фестиваль национальных культур в Гродно. Узнали у главного режиссёра о фишках и новшествах

Будет ли продолжение шоу «Есть девчонка одна»? Поговорили с организаторами об успехе проекта
11 ноября 2023 07:49

Будет ли продолжение шоу «Есть девчонка одна»? Поговорили с организаторами об успехе проекта