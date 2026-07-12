Новости по тегу #Агата Моцко

«Снять кино с животными – это мой вызов».
«Время выбрало нас. Я на самом деле поняла, что это и правда».
«На сегодняшний день для большинства режиссеров самое главное – это умение понять и осознать драматургический потенциал этого произведения, которое ты планируешь ставить или снимать».
«Сегодняшний молодой человек, который хочет стать кинорежиссером, не будет сидеть, читать книжку и рисовать комикс в виде раскадровки. Он просто залезет в интернет».
Смотрите новый выпуск 12 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».
В основе гала-концерта – легендарное советское кино. Любимые мелодии из фильмов в современной обертке, оригинальные хореографические номера, а также цирковые элементы.
Это масштабный проект, который объединил шесть областных центров и сотни артистов: от молодых дарований до народных звезд.
Объединять культуры, поколения и жанры. В фестивальном Витебске 10 июля в 34-й раз прозвучат позывные «Славянского базара».
Место встречи изменить нельзя! Каждый год, каждое лето, каждый июль город Витебск посещает он – музыкальный фест сезона. Как всегда, пунктуален и при параде. И снова здравствуйте.
Второй сезон единственного на белорусском телевидении женского реалити-шоу «Есть девчонка одна» близится к финалу.
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