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«Мокрая одежда становится в два-три раза тяжелее». Что надеть на рыбалку

03 декабря 2019 10:01
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Что надевать на рыбалку, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Когда человек проваливается под лед, он начинает снимать с себя одежду. Это правильно?

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:
Совершенно верно. Мокрая одежда становится в два-три раза тяжелее, чем на самом деле это есть. Это все вам мешает.

На своей практике я спасал дедушку на Минском море. У него было старое овчинное пальто. Когда мы к нему подбежали, я его начал тянуть, я чувствовал, что он весил 200 кг. Он полностью промок, стал очень тяжелым, когда я снял его пальто, легко достал.

Сейчас рыбаки одеваются в такие термокомбинезоны, которые очень неудобно снимать. Что надевать на рыбалку?

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:
Синтепоны и другие утеплители очень легкие и может сыграть еще и хорошую роль, потому что эти комбинезоны сделаны из такой плащевки, бывает, из пропитки, и они очень долго набирают воду, поэтому человек если правильно одет, он, даже провалившись, долго может сохранять хорошую температуру тела и долго будет промокать.

«Мокрая одежда становится в два-три раза тяжелее». Что надеть на рыбалку-1

Экипировка рыбака тоже играет роль?

Денис Чешун:
Да. Если на рыбаке будет одет спасательный жилет, то 105%, что он останется жив.

Рустам Черноокий:
Это, как правило, необходимость, вот такие средства защиты, как спасательный жилет, альпийки, которые могут за лед уцепиться и покинуть прорубь, и веревка.

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# Правила безопасности # общество # Денис Чешун # Рустам Черноокий # Фотофакт # общество

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