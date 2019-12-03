«Мокрая одежда становится в два-три раза тяжелее». Что надеть на рыбалку

Что надевать на рыбалку, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Когда человек проваливается под лед, он начинает снимать с себя одежду. Это правильно?

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

Совершенно верно. Мокрая одежда становится в два-три раза тяжелее, чем на самом деле это есть. Это все вам мешает.

На своей практике я спасал дедушку на Минском море. У него было старое овчинное пальто. Когда мы к нему подбежали, я его начал тянуть, я чувствовал, что он весил 200 кг. Он полностью промок, стал очень тяжелым, когда я снял его пальто, легко достал.

Сейчас рыбаки одеваются в такие термокомбинезоны, которые очень неудобно снимать. Что надевать на рыбалку?

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

Синтепоны и другие утеплители очень легкие и может сыграть еще и хорошую роль, потому что эти комбинезоны сделаны из такой плащевки, бывает, из пропитки, и они очень долго набирают воду, поэтому человек если правильно одет, он, даже провалившись, долго может сохранять хорошую температуру тела и долго будет промокать.