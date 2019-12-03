«Дети до 14 лет вообще не должны находиться на водоёме без родителей». Спасатели о выходе на лёд

У родителей есть такая философия, что в детстве гулял по льду, с ним ничего не случилось. Лучше чем с планшетом, пускай лучше на улице погуляет. Один раз покажет, что это безопасно, а ребенку не объяснишь, что один раз можно было, а почему второй и третий нельзя.

Рустам Черноокий, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

Часто это звучит, что по телевизору объявили, что 7 см лед – уже можно выходить. Во-первых, это же для рыбаков, во-вторых, не для несовершеннолетних детей, до 14 лет они вообще не должны находиться на водоеме без родителей.

«Выход на лёд в городе Минске пока запрещён». Когда будет можно?