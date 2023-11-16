Наталья Кочанова встретилась с Валентиной Матвиенко в Бишкеке

Поддерживать парламентский диалог между странами содружества – важно, как никогда. Такой формат коммуникации помогает решать задачи различной направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявила Наталья Кочанова, выступая с приветственным словом на международной конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В эти минуты она проходит в Бишкеке. Председатель Совета Республики Беларуси отметила, что юбилей парламента Кыргызстана – праздник не только для граждан этой страны, но и всей нашей большой парламентской семьи.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Парламентской дипломатии всегда принадлежала ключевая роль в сохранении и развитии цивилизационного межгосударственного диалога. А в нынешних непростых геополитических условиях укреплять и расширять этот формат жизненно необходимо. Парламентский потенциал в решении глобальных проблем выступает консолидирующей силой и может преодолевать любые барьеры между представителями разных народов, стран и континентов.

Сегодня, 16 ноября, в Бишкеке проходят мероприятия Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Рабочий день белорусской делегации начался с двусторонних переговоров. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с председателем Совета Федерации России. В центре внимания – развитие двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства и содружества.

О недопустимости эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии говорили сегодня на заседании Постоянной комиссии по политическим вопросам. Сергей Рачков проинформировал коллег по ассамблее о документах, принятых белорусскими парламентариями и призвал объединить усилия в борьбе с попытками переписывания истории, распространения идей неофашизма.