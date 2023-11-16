Пообещал – сделал. Каким принципом в работе руководствуется Оксана Бесько?

Мы часто говорим: найди работу по душе – не будешь работать ни одного дня. А ведь сегодня настроиться на будущую профессию можно с раннего детства. Если ты в садике захотел быть космонавтом, милиционером или актрисой, то во взрослом возрасте есть все шансы воплотить мечту, посещая кружки, потом профильный класс, получить специальность и быстро внедриться в работу. Как выбрать профессию по душе, кто поможет трудоустроиться и когда не рано ступить на карьерную лестницу? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Пообещал – сделал. Это принцип любого ответственного человека на рабочем месте, а для депутата еще и обязанность, которую он взял на себя добровольно, выполняя наказы избирателей. Сегодня в рубрике «Выполняем обещания» депутат Мингорсовета, директор Минского государственного финансово-экономического колледжа Бесько Оксана.

Единственная запись в трудовой книжке – как любовь на всю жизнь. Директор Минского государственного финансово-экономического колледжа Оксана Анатольевна всегда сразу берет все в свои руки – такой характер, который привет к общественной деятельности. Такие активные и инициативные люди, получая статус депутата, в прямом смысле могут горы свернуть.

Оксана Бесько, депутат Мингорсовета, директор Минского финансово-экономического колледжа:

Я набралась опыта общения с людьми, с родителями, с руководителями организаций, с заказчиками кадров, потому что это моя деятельность. И зная свой район, я решила: а почему бы не попробовать? Потому что есть определенные опыт, знания, желание помочь кому-то. Придя в колледж много лет назад, она быстро заняла лидерские позиции. И дело не в том, что очень хотелось власти, а потому что везде, где Оксана Анатольевна, сразу порядок, дисциплина и доверие коллектива.