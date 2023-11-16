Анастасия Еленская: С помощью студотрядов трудоустроено 48 тысяч человек

Мы часто говорим: найди работу по душе – не будешь работать ни одного дня. А ведь сегодня настроиться на будущую профессию можно с раннего детства. Если ты в садике захотел быть космонавтом, милиционером или актрисой, то во взрослом возрасте есть все шансы воплотить мечту, посещая кружки, потом профильный класс, получить специальность и быстро внедриться в работу. Как выбрать профессию по душе, кто поможет трудоустроиться и когда не рано ступить на карьерную лестницу? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Любим мы советские праздники, чтим советские традиции, добавляем что-то свое. Насколько ребята с пониманием относятся к советскому прошлому, насколько несут эти традиции?

Анастасия Еленская, комиссар республиканского штаба студенческих отрядов ОО «БРСМ»:

Студотрядовское движение наполнено теми традициями, которые зародились в советские годы. Ребята выезжали за пределы страны, работали на нашем производстве. Сейчас ребята продолжают данное движение, на данный момент у нас трудоустроено более 48 тысяч человек 30 % из которых – это ребята в Минске. Екатерина Забенько:

В Минске есть три крупных проекта, которыми вы гордитесь, что их удалось реализовать в этом году. Что это? Анастасия Еленская:

Самые топовые проекты в Минске – это республиканские проекты на наших флагманских предприятиях. Это «Атлант», МАЗ и МТЗ. Ребята работают не только летом, но и в осенний период. В прошлом году впервые попробовали такую практику на «Атланте», в этом году подключился МАЗ. Екатерина Забенько:

Так было не всегда. В основном в летний период были задействованы студотряды. Анастасия Еленская:

Благодаря мощной поддержке государства, усовершенствованию законодательной базы студенческие отряды работают на протяжении всего года. То есть летний трудовой семестр последовательно перетекает на весь год. Екатерина Забенько:

Насколько охотно берут неопытных ребят работодатели?