Анастасия Еленская: С помощью студотрядов трудоустроено 48 тысяч человек
Мы часто говорим: найди работу по душе – не будешь работать ни одного дня. А ведь сегодня настроиться на будущую профессию можно с раннего детства. Если ты в садике захотел быть космонавтом, милиционером или актрисой, то во взрослом возрасте есть все шансы воплотить мечту, посещая кружки, потом профильный класс, получить специальность и быстро внедриться в работу. Как выбрать профессию по душе, кто поможет трудоустроиться и когда не рано ступить на карьерную лестницу? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Любим мы советские праздники, чтим советские традиции, добавляем что-то свое. Насколько ребята с пониманием относятся к советскому прошлому, насколько несут эти традиции?
Анастасия Еленская, комиссар республиканского штаба студенческих отрядов ОО «БРСМ»:
Студотрядовское движение наполнено теми традициями, которые зародились в советские годы. Ребята выезжали за пределы страны, работали на нашем производстве. Сейчас ребята продолжают данное движение, на данный момент у нас трудоустроено более 48 тысяч человек 30 % из которых – это ребята в Минске.
Екатерина Забенько:
В Минске есть три крупных проекта, которыми вы гордитесь, что их удалось реализовать в этом году. Что это?
Анастасия Еленская:
Самые топовые проекты в Минске – это республиканские проекты на наших флагманских предприятиях. Это «Атлант», МАЗ и МТЗ. Ребята работают не только летом, но и в осенний период. В прошлом году впервые попробовали такую практику на «Атланте», в этом году подключился МАЗ.
Екатерина Забенько:
Так было не всегда. В основном в летний период были задействованы студотряды.
Анастасия Еленская:
Благодаря мощной поддержке государства, усовершенствованию законодательной базы студенческие отряды работают на протяжении всего года. То есть летний трудовой семестр последовательно перетекает на весь год.
Екатерина Забенько:
Насколько охотно берут неопытных ребят работодатели?
Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Достаточно вакансий, главное – желание. На сегодня наниматели предлагают более 400 вакансий по востребованным специальностям, которые не требуют высокой квалификации. Это и в торговле, и в промышленных предприятиях. И студенты активно пользуются этой возможностью. Особое внимание мы уделяем школьникам и учащимся колледжей в рамках летней занятости. Она называется летней, но эти проекты идут круглый год, где у учащихся есть возможность попробовать себя в определенных профессиях, заработать первые деньги. Уже больше 6,5 тысячи человек воспользовались этой возможностью. До конца года у нас еще есть проекты, которые будут реализованы.
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