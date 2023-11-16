Борт с выведенными из Газы белорусами отправится в Минск ориентировочно в 16 часов

Мы продолжаем следить за судьбой наших соотечественников, которые находятся в зоне палестино-израильского конфликта. Сегодня, 16 ноября, в Беларуси ожидают второй эвакуационный борт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 43 человека были выведены на территорию Египта. За группой людей направляется белорусский Boeing. Лайнер держит курс на Каир. Среди тех, кто поднимется на борт, – граждане нашей страны, а также члены их семей. Из Египта самолет вылетит в Минск ориентировочно в 16 часов. Сопровождать людей будут представители МЧС: медики и психологи. Они готовы оказать всю необходимую помощь.

Операция выполняется по поручению главы государства. Этому шагу предшествовала сложная работа: пришлось подключать всевозможные контакты. Как сообщили в МИД Беларуси, помощь оказали в том числе Израиль, Египет, Россия и Катар. Благодаря совместным усилиям стало возможно вывести людей из зоны боевых действий на границу между сектором Газа и Египтом. Пункт «Рафах» сегодня – это единственный коридор для движения беженцев и гуманитарных грузов. Здесь белорусов и их семьи встретили сотрудники Комитета госбезопасности. После долгого времени, проведенного в страхе за жизнь и здоровье близких, люди наконец оказались в безопасности.