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Борт с выведенными из Газы белорусами отправится в Минск ориентировочно в 16 часов

16 ноября 2023 10:47
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Мы продолжаем следить за судьбой наших соотечественников, которые находятся в зоне палестино-израильского конфликта. Сегодня, 16 ноября, в Беларуси ожидают второй эвакуационный борт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне 43 человека были выведены на территорию Египта. За группой людей направляется белорусский Boeing. Лайнер держит курс на Каир. Среди тех, кто поднимется на борт, – граждане нашей страны, а также члены их семей. Из Египта самолет вылетит в Минск ориентировочно в 16 часов. Сопровождать людей будут представители МЧС: медики и психологи. Они готовы оказать всю необходимую помощь.

Борт с выведенными из Газы белорусами отправится в Минск ориентировочно в 16 часов-1

Операция выполняется по поручению главы государства. Этому шагу предшествовала сложная работа: пришлось подключать всевозможные контакты. Как сообщили в МИД Беларуси, помощь оказали в том числе Израиль, Египет, Россия и Катар. Благодаря совместным усилиям стало возможно вывести людей из зоны боевых действий на границу между сектором Газа и Египтом.

Пункт «Рафах» сегодня – это единственный коридор для движения беженцев и гуманитарных грузов. Здесь белорусов и их семьи встретили сотрудники Комитета госбезопасности. После долгого времени, проведенного в страхе за жизнь и здоровье близких, люди наконец оказались в безопасности.

Борт с выведенными из Газы белорусами отправится в Минск ориентировочно в 16 часов-4

Отметим, в Беларуси предпринимают немало усилий, чтобы обезопасить своих граждан и вывезти их из зоны конфликта. Так, 6 ноября из Израиля прибыл спецрейс «Белавиа». На борту Boeing находились 117 человек, девять из них – дети в возрасте до двух лет.

Как рассказали пассажиры, выехать из Израиля они пытались, брали билеты разных авиакомпаний, но все рейсы отменялись. «Белавиа» стала единственной компанией, получившей разрешение на полет. Работал усиленный экипаж. Перед посадкой в аэропорту имени Бен-Гуриона были замечены истребители Израиля.

Тем не менее подготовленная команда с задачей справилась. Выполнение рейса из Тель-Авива стало возможным благодаря содействию МИД двух стран, Министерства транспорта Беларуси и других ведомств.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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