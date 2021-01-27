Наталья Кочанова: «У нас есть фундамент, основа – это духовность нашего народа»

Новости Беларуси. В условиях сегодняшних глобальных вызовов гражданско-патриотическое воспитание молодежи приобретает особый характер. В этой работе не должно быть формализма: его молодые люди сразу чувствуют, и тогда ни о каком результате говорить не приходится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 27 января рассказала глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время выездного заседания Президиума Совета Республики. Оно прошло на площадке столичного лингвистического университета.

В списке участников – не только сенаторы, но еще и руководители профильных госорганов, вузов и молодежь. Гости посетили и интерактивную выставку студенческих проектов. Каждый из них призван вовлекать молодых людей в полезную и интересную работу, которая принесет пользу и им самим, и обществу, и государству.

Владимир Можар, студент БГСХА:

Очень много патриотических проектов. Наш музей активно собирает новые экспонаты. Некоторые экспонаты хранятся с конца XIX века. Наш музей идет в ногу со временем. Также у нас появилась недавно возможность проводить интерактивные выставки – очень удобно, с моей точки зрения. Некоторые студенты, к сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки не могут его посетить. И вот появилась такая возможность совсем недавно.

Наталья Лаптева, ректор МГЛУ:

Примером хорошего опыта лингвистического университета, думается, стал проект, который проходит в рамках дисциплин социогуманитарного блока, где ребята, еще раз размышляя над историей нашей страны, пишут, например, эссе о своих семьях, о своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Пропуская страницы истории через себя таким образом, думается, что у наших студентов получается по-новому иногда посмотреть на то, что когда-то, уже много лет назад, пережили их близкие и родные.

Дискуссия получилась действительно оживленной. Представители госорганов, учебных заведений и сами студенты делились предложениями, как улучшить работу. Все солидарны: закладывать основы патриотического воспитания нужно с детства, отсюда необходимость начинать изучать историю Беларуси с более раннего возраста. И здесь большое внимание подготовке педагогических кадров. Много инициатив также касалось развития студенческого и волонтерского движений.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

У нас есть фундамент, основа – это духовность нашего народа. Это те исторические события, которые не позволяют нам сегодня относиться к своей стране по-другому. Это и тема Великой Отечественной войны (а сегодня памятная дата – день снятия блокады, день памяти жертв Холокоста). Прошлый год – 75-летия Великой Победы – это тот фундамент, на котором должно строиться патриотическое воспитание нашей молодежи. И, конечно, я рада тому, что получилось такое живое обсуждение. Потому что каждый вуз, каждое учебное заведение, республиканский центр представили свои проекты, по которым они работают уже достаточно давно. Главное, чтобы это все было эффективно, главное, чтобы от этого был результат. И главное, чтобы в этой работе не было формализма.