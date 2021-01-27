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Алексей Авдонин: «Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды»

27 января 2021 19:00
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Новости Беларуси. КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме. Об этом стало известно 26 января во время телефонного разговора лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и Китая анонсируют увеличение поставки в Китай белорусских калийных удобрений. Почти половина агросектора Поднебесной – это фермеры. И каждый понимает: без качественной подпитки не жди хорошего урожая.

Алексей Авдонин: «Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды»-1

Кстати, КНР – крупнейший в мире покупатель удобрений. Белорусская калийная компания осуществляет четверть всех поставок на китайский рынок.

Алексей Авдонин: «Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды»-4

Но здесь важно не только удержаться, но и нарастить объемы.

Алексей Авдонин: «Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды»-7

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды. И как результат – в том же Китае сейчас была объявлена программа «Чистая тарелка», которая как раз ориентирована на то, чтобы обеспечить национальную безопасность именно в области продовольствия.

Тема закупки удобрений является приоритетной для Китая, поэтому это направление будет только расширяться. В действительности альтернативы на этом направлении сейчас достаточно много. Важно, что Беларусь эффективно конкурирует с другими поставщиками калийных удобрений и успешно реализует свои все контракты, несмотря на все перипетии 2020 года.

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# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Юлия Бешанова # Фотофакт

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