Алексей Авдонин: «Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды»

Новости Беларуси. КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме. Об этом стало известно 26 января во время телефонного разговора лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты Беларуси и Китая анонсируют увеличение поставки в Китай белорусских калийных удобрений. Почти половина агросектора Поднебесной – это фермеры. И каждый понимает: без качественной подпитки не жди хорошего урожая.

Кстати, КНР – крупнейший в мире покупатель удобрений. Белорусская калийная компания осуществляет четверть всех поставок на китайский рынок.