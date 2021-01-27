Алексей Авдонин: «Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды»
Новости Беларуси. КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме. Об этом стало известно 26 января во время телефонного разговора лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты Беларуси и Китая анонсируют увеличение поставки в Китай белорусских калийных удобрений. Почти половина агросектора Поднебесной – это фермеры. И каждый понимает: без качественной подпитки не жди хорошего урожая.
Кстати, КНР – крупнейший в мире покупатель удобрений. Белорусская калийная компания осуществляет четверть всех поставок на китайский рынок.
Но здесь важно не только удержаться, но и нарастить объемы.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды. И как результат – в том же Китае сейчас была объявлена программа «Чистая тарелка», которая как раз ориентирована на то, чтобы обеспечить национальную безопасность именно в области продовольствия.
Тема закупки удобрений является приоритетной для Китая, поэтому это направление будет только расширяться. В действительности альтернативы на этом направлении сейчас достаточно много. Важно, что Беларусь эффективно конкурирует с другими поставщиками калийных удобрений и успешно реализует свои все контракты, несмотря на все перипетии 2020 года.
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