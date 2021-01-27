«Удалось стабилизировать ситуацию по заболеваемости коронавирусом». Как в транспорте соблюдают масочный режим?

Новости Беларуси. Контроль за выполнением масочного режима. В столице наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, однако санитарно-эпидемиологическая служба города настоятельно рекомендует продолжать соблюдение всех необходимых мер профилактики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О том, насколько ответственно минчане относятся к своему здоровью, узнала Анна Куртасова.

С момента введения обязательного масочного режима в столице прошло 2,5 месяца. Случаи заболеваний инфекциями снижаются, и некоторые минчане стали пренебрегать правилами. Однако профилактику распространения вирусов никто не отменял. Маска – самый эффективный способ борьбы с инфекциями.

Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска:

Удалось стабилизировать ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Наметилась тенденция по ее снижению. Вместе с тем санитарно-эпидемиологическая служба настоятельно рекомендует не снижать и не прекращать те мероприятия, которые сейчас проводятся во всех объектах города – продолжать соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование.

Транспорт – место большого скопления людей. Здесь высокий риск распространения вирусов. Особенно зимой, когда поток пассажиров увеличивается. За сутки только наземный городской транспорт перевозит около миллиона пассажиров. Поэтому чтобы не заразить себя и других, меры предосторожности будут кстати.

Анна Куртасова, корреспондент:

Масочный режим – это прежде всего защита. Она позволяет оградить от болезней не только себя, но и окружающих. Поэтому заходя в общественный транспорт, нужно помнить, что там могут быть дети, пожилые люди, которые подвержены риску больше всего.

Напоминают о масочном режиме специальные информационные знаки. У входа в общественный транспорт висит наклейка с просьбой о соблюдении защитных мер.

В салоне транслируют видеоролики, звуковые сообщения и бегущую строку по монитору. Информация повторяется на каждом остановочном пункте.

Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:

Информирование пассажиров о необходимости соблюдения масочного режима в городском пассажирском транспорте производится в полном объеме в каждой единице подвижного состава. В автобусах, которые курсируют по пригородным, междугородним и международным маршрутам, информирование пассажиров осуществляется через микрофон. Соблюдение масочного режима в наземном транспорте под контролем. Это касается как автобусов, троллейбусов, так и маршрутных такси. Для этого созданы специальные мониторинговые группы. Кстати, ответственных пассажиров больше, чем равнодушных. Многие, заходя в общественный транспорт, надевают маску и даже перчатки.

В маске хожу я все время в транспорте, в общественном месте, в магазине, чтобы защитить себя от вируса.

Всегда стараюсь надевать, потому что профилактика коронавируса, заболеваний, распространения вируса.