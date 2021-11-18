Наталья Кочанова: события 2020-го показали, что порой уходила культура поведения, человеческие нормы, и это было страшно

Новости Беларуси. Уровень развития общества определяет слово. О культуре речи говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива поступила от православной церкви. И речь шла не только о том, как мотивировать людей отучиться от бранной лексики.

Слово в современном мире сродни оружию. Порой так сложно распознать, где правда, а где фейк. Да и события 2020 года показали, как люди порой переставали придерживаться культуры поведения и норм общения.