Наталья Кочанова: события 2020-го показали, что порой уходила культура поведения, человеческие нормы, и это было страшно
Новости Беларуси. Уровень развития общества определяет слово. О культуре речи говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива поступила от православной церкви. И речь шла не только о том, как мотивировать людей отучиться от бранной лексики.
Слово в современном мире сродни оружию. Порой так сложно распознать, где правда, а где фейк. Да и события 2020 года показали, как люди порой переставали придерживаться культуры поведения и норм общения.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
События прошлого года показали то, что в ряде моментов просто уходила культура поведения, человеческие нормы, нормы общения, и это было страшно. Вот что было страшно. Страшно, когда люди переставали понимать, что они говорят, кому они говорят, как они обращаются. Это дало такой толчок в том, что действительно эта проблема имеет место. Мы, конечно, должны давать оценку всем этими негативным моментам и четко проводить работу по чистоте слова.
Эксперты сходятся во мнении: любой пример заразителен, поэтому и родители, и учителя должны следить за общением школьников и мягко объяснять, почему сквернословить плохо.
По итогам работы круглого стола также выработаны некоторые рекомендации. Например, Минобразованию предлагается подумать над созданием курса «Культура речи и речевой этикет» и внедрить его во все учреждения образования.
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