Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности уголовного дела о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральный прокурор Андрей Швед ознакомился с поисковыми работами на месте массового захоронения в Гомельском районе. Подробности в материале Анны Корольчук

Михаил Черняков, начальник отдела медико-криминалистических экспертиз УГКСЭ по Гомельской области:

Мы здесь видим входные повреждения, дырчатые переломы, которые соответствуют огнестрельным повреждениям в затылочных областях, и выходные в передних частях черепов. В данном случае в лобной области дефект такой. «Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов – читать здесь.

По словам судмедэкспертов, в момент смерти эти люди стояли на коленях или лежали лицом вниз. Стрелявший был поблизости – энергии пули хватило, чтобы пробить череп насквозь. После этого трупы сбрасывали в ямы в несколько слоев. В этой находится 10 человек.

Анна Корольчук, корреспондент:

Поисковые работы ведутся полтора месяца. На данный момент обнаружены 34 ямы. В 13 из них найдены останки более 300 человек – мужчины и женщины в основном до 50 лет. Сколько еще могил находится в этих лесах, можно только догадываться, поэтому работа предстоит масштабная и поиски продолжатся. В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времен ВОВ – читать здесь.

Помимо человеческих останков, в могилах найдены личные вещи: расчески, зубные щетки, зеркала, кошельки, монеты и ключи. Они дают понять, что убитые – это мирные жители, люди, которые не были готовы к смерти. Но вместе с тем обнаружены и предметы, которые характеризуют личность карателей.