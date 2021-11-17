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Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной

17 ноября 2021 22:49
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности уголовного дела о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный прокурор Андрей Швед ознакомился с поисковыми работами на месте массового захоронения в Гомельском районе.

Подробности в материале Анны Корольчук

Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной-1

Михаил Черняков, начальник отдела медико-криминалистических экспертиз УГКСЭ по Гомельской области:
Мы здесь видим входные повреждения, дырчатые переломы, которые соответствуют огнестрельным повреждениям в затылочных областях, и выходные в передних частях черепов. В данном случае в лобной области дефект такой.

«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов – читать здесь.

Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной-4

По словам судмедэкспертов, в момент смерти эти люди стояли на коленях или лежали лицом вниз. Стрелявший был поблизости – энергии пули хватило, чтобы пробить череп насквозь. После этого трупы сбрасывали в ямы в несколько слоев. В этой находится 10 человек.

Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной-7

Анна Корольчук, корреспондент:
Поисковые работы ведутся полтора месяца. На данный момент обнаружены 34 ямы. В 13 из них найдены останки более 300 человек – мужчины и женщины в основном до 50 лет. Сколько еще могил находится в этих лесах, можно только догадываться, поэтому работа предстоит масштабная и поиски продолжатся.

В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времен ВОВ – читать здесь.

Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной-10

Помимо человеческих останков, в могилах найдены личные вещи: расчески, зубные щетки, зеркала, кошельки, монеты и ключи. Они дают понять, что убитые – это мирные жители, люди, которые не были готовы к смерти. Но вместе с тем обнаружены и предметы, которые характеризуют личность карателей.

Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной-13

Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района:
К примеру, это немецкие пфеннинги, достаточно четко виден год выпуска – 1942-й, всего четыре такие монеты обнаружены. Которые дают однозначное основание говорить, что расстрелы производились во времена Великой Отечественной войны немецкими карательными группами. В том числе обнаружена была немецкая фляжка – завод, производства 1940 года. Обнаружена часть немецкого котелка с гравировкой латинскими буквами.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук # Андрей Швед # Михаил Черняков # Александр Шинкарев # Фотофакт

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