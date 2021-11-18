Прямой эфир

«Это вложение в развитие наших детей». Замминистра энергетики о новой лаборатории робототехники в Новополоцке

18 ноября 2021 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Новополоцке открылась лаборатория робототехники и 3D-моделирования. Класс оснащен самыми современными технологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При поддержке Министерства энергетики закупили компьютеры, установили более 40 современных программ, приобрели квадрокоптеры. Это позволит юным Кулибиным из Новополоцка быть на шаг впереди в своих разработках.

«Это вложение в развитие наших детей». Замминистра энергетики о новой лаборатории робототехники в Новополоцке-1

Больше всего лаборатория пользуется популярностью у учащихся Дворца детей и молодежи. Ее посещают почти 100 школьников.

«Это вложение в развитие наших детей». Замминистра энергетики о новой лаборатории робототехники в Новополоцке-4

Игорь Матюш, учащийся новополоцкого Дворца детей и молодежи:
На совсем другом уровне. Более понятно сейчас стало из-за моноблока. Занятия стали дольше и интереснее.

«Это вложение в развитие наших детей». Замминистра энергетики о новой лаборатории робототехники в Новополоцке-7

Дмитрий Митт, учащийся новополоцкого Дворца детей и молодежи:
Мы сможем осваивать новые компетенции – такие, как 3D-моделирование – уже на более сложном уровне. Сможем печатать больше моделей, сможем печатать их более качественно. Сможем заниматься микроконтроллерами, создавать систему «Умный дом». У нас уже есть автомобиль, есть матрица на этой платформе.

«Это вложение в развитие наших детей». Замминистра энергетики о новой лаборатории робототехники в Новополоцке-10

Сергей Реентович, заместитель министра энергетики Беларуси:
Достаточно серьезный подход и уже какое-то осмысление и приближение даже к нашей отрасли, так как такие специалисты нужны во всех отраслях. Несомненно, это вложение в развитие наших детей, в развитие потенциала Республики Беларусь в сфере IT-индустрии и развитие цифровых технологий.

«Это вложение в развитие наших детей». Замминистра энергетики о новой лаборатории робототехники в Новополоцке-13

Воспитанники не раз становились призерами различных конкурсов. Теперь их возможности стали еще шире. Лабораторию робототехники и 3D-моделирования в Новополоцке смогут посещать ребята из соседних регионов.

«Это вложение в развитие наших детей». Замминистра энергетики о новой лаборатории робототехники в Новополоцке-16

«Без труда найдёт пострадавшего». Третьеклассник из Копыля собрал робота-спасателя. Подробнее здесь.

# Технологии # общество # Сергей Реентович # Дмитрий Митт # Игорь Матюш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной
17 ноября 2021 22:49

Трупы сбрасывали в несколько слоёв. В Гомельской области нашли крупное захоронение времён Великой Отечественной

«Набрали дополнительно ещё один поисковый взвод». В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времён ВОВ
17 ноября 2021 22:25

«Набрали дополнительно ещё один поисковый взвод». В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времён ВОВ

«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска
17 ноября 2021 21:47

«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска