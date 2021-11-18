«Это вложение в развитие наших детей». Замминистра энергетики о новой лаборатории робототехники в Новополоцке

Новости Беларуси. В Новополоцке открылась лаборатория робототехники и 3D-моделирования. Класс оснащен самыми современными технологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При поддержке Министерства энергетики закупили компьютеры, установили более 40 современных программ, приобрели квадрокоптеры. Это позволит юным Кулибиным из Новополоцка быть на шаг впереди в своих разработках.

Больше всего лаборатория пользуется популярностью у учащихся Дворца детей и молодежи. Ее посещают почти 100 школьников.

Игорь Матюш, учащийся новополоцкого Дворца детей и молодежи:

На совсем другом уровне. Более понятно сейчас стало из-за моноблока. Занятия стали дольше и интереснее.

Дмитрий Митт, учащийся новополоцкого Дворца детей и молодежи:

Мы сможем осваивать новые компетенции – такие, как 3D-моделирование – уже на более сложном уровне. Сможем печатать больше моделей, сможем печатать их более качественно. Сможем заниматься микроконтроллерами, создавать систему «Умный дом». У нас уже есть автомобиль, есть матрица на этой платформе.

Сергей Реентович, заместитель министра энергетики Беларуси:

Достаточно серьезный подход и уже какое-то осмысление и приближение даже к нашей отрасли, так как такие специалисты нужны во всех отраслях. Несомненно, это вложение в развитие наших детей, в развитие потенциала Республики Беларусь в сфере IT-индустрии и развитие цифровых технологий.

Воспитанники не раз становились призерами различных конкурсов. Теперь их возможности стали еще шире. Лабораторию робототехники и 3D-моделирования в Новополоцке смогут посещать ребята из соседних регионов.