Митрополит Вениамин: если слово лживое, оно накладывает отпечаток на душу журналиста, который даёт эту информацию

Новости Беларуси. Уровень развития общества определяет слово. О культуре речи говорили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива поступила от православной церкви. И речь шла не только о том, как мотивировать людей отучиться от бранной лексики.
Слово в современном мире сродни оружию. Порой так сложно распознать, где правда, а где фейк. Да и события 2020 года показали, как люди порой переставали придерживаться культуры поведения и норм общения.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Слово воздействует на человека эмоционально. И если слово неискреннее, лживое, оно несет, соответственно, вред слушателям и накладывает отпечаток на душу того журналиста, который дает лживую информацию. Поэтому тут, я думаю, вопрос стоит о том, чтобы формировался правильный подход у молодых наших специалистов.
Наталья Кочанова: события 2020-го показали, что порой уходила культура поведения, человеческие нормы, и это было страшно. Подробнее здесь.