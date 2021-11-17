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«Набрали дополнительно ещё один поисковый взвод». В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времён ВОВ

17 ноября 2021 22:25
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Новости Беларуси. Генеральный прокурор Андрей Швед ознакомился с поисковыми работами на месте массового захоронения в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Набрали дополнительно ещё один поисковый взвод». В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времён ВОВ-1

По историческим свидетельствам, в 1941-1943 годах фашистские захватчики и их пособники сгоняли мирных жителей оккупированного Гомеля в пересыльный лагерь, откуда вывозили на машинах. Зачастую вели пешком в ченковский лес и расстреливали. За годы войны население Гомеля уменьшилось в 10 раз.

«Набрали дополнительно ещё один поисковый взвод». В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времён ВОВ-4

Леонид Косинский, помощник министра обороны Беларуси:
Мы приняли решение увеличить численность поискового батальона – в этот призыв мы набрали дополнительно еще один поисковый взвод, который способен выделить три рекогносцировочные группы, которые непосредственно работают на объектах.

«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов – читать здесь.

«Набрали дополнительно ещё один поисковый взвод». В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времён ВОВ-7

Места массовых захоронений находят практически еженедельно. Сейчас завершается работа с очевидцами геноцида, в Беларуси допрошены более 12 тысяч человек. За ними последует допрос свидетелей, которые живут в других странах бывшего СССР. Что касается этого захоронения, то местная власть уже приняла решения о создании здесь мемориала жертвам геноцида. Он появится в 2022 году накануне Дня независимости Беларуси.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Леонид Косинский # Фотофакт

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