«Набрали дополнительно ещё один поисковый взвод». В Беларуси практически еженедельно находят захоронения времён ВОВ

Новости Беларуси. Генеральный прокурор Андрей Швед ознакомился с поисковыми работами на месте массового захоронения в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Генеральный прокурор Андрей Швед ознакомился с поисковыми работами на месте массового захоронения в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По историческим свидетельствам, в 1941-1943 годах фашистские захватчики и их пособники сгоняли мирных жителей оккупированного Гомеля в пересыльный лагерь, откуда вывозили на машинах. Зачастую вели пешком в ченковский лес и расстреливали. За годы войны население Гомеля уменьшилось в 10 раз.
Леонид Косинский, помощник министра обороны Беларуси:
Мы приняли решение увеличить численность поискового батальона – в этот призыв мы набрали дополнительно еще один поисковый взвод, который способен выделить три рекогносцировочные группы, которые непосредственно работают на объектах.
«Ведутся осмотры мест по всем регионам». Андрей Швед раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов – читать здесь.
Места массовых захоронений находят практически еженедельно. Сейчас завершается работа с очевидцами геноцида, в Беларуси допрошены более 12 тысяч человек. За ними последует допрос свидетелей, которые живут в других странах бывшего СССР. Что касается этого захоронения, то местная власть уже приняла решения о создании здесь мемориала жертвам геноцида. Он появится в 2022 году накануне Дня независимости Беларуси.
Подробности в видеоматериале.