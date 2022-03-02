Наталья Кочанова рассказала, чего ждать от народного вече. Главные события парламентской недели

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ о главных событиях парламентской недели расскажет Никита Рачиловский. Рубрика «Сенат».

Никита Рачиловский, СТВ:

Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Напряженная и неоднозначная международная обстановка, распространение фейков не стали препятствием для важного государственного и исторического события – Республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Это уже было заметно в дни досрочного голосования, когда белорусы, исполняя свой гражданский долг, показали высокую явку на избирательных участках. Республиканский референдум состоялся, и, как показывают предварительные результаты, большинство граждан согласились с принятием нового проекта Конституции. Этому всему способствовало активное всенародное обсуждение проекта Конституции, полная консолидация общества на фундаменте народного единства и желание идти вперед в ногу со временем, учитывая современные реалии.

Совет Республики Национального собрания активно включился в данную работу и инициировал более 100 предложений в Основной закон. Среди них такие важные новеллы, как сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, прописывание брака как союза между мужчиной и женщиной, отдельная молодежная статья, которая мотивирует молодых людей к ответственности за будущее страны и является признаком высокого доверия государства к ним. Необходимо отметить, что верхняя палата парламента провела более 200 встреч с трудовыми коллективами, а также диалоговых и дискуссионных площадок. Активная работа общественных приемных и прямой телефонной линии, публикация свежей и актуальной информации в СМИ, социальных сетях и медиапространстве – в приоритете работы верхней палаты парламента работа с людьми и возможность услышать каждого белоруса. С принятием новой редакции Конституции Всебелорусское народное собрание получает конституционный статус и является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь. Чего ждать от народного вече и как оно будет формироваться? Своим мнением на этот счет поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Кочанова: в мире каждый день происходят события, которые могут беспокоить. Но мы – государство, которое живет своей жизнью. Читайте здесь.

Накануне республиканского референдума спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова провела встречу в Совете Республики с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания России Константином Косачевым. Координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ отметил, что по наблюдениям работы на подготовительном этапе можно говорить о том, что вся работа соответствует самым высоким международным стандартам. А уже 28 февраля, после республиканского референдума, координатор наблюдателей отметил, что референдум прошел при соблюдении прав и свобод участников, соответствовал законодательству и международным обязательствам Беларуси в электоральной сфере. Вероятно, это было ожидаемо, ведь Конституция была написана белорусами для самих же белорусов, которые понимали, что они голосуют за Конституцию будущего.