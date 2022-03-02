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Наталья Кочанова рассказала, чего ждать от народного вече. Главные события парламентской недели

02 марта 2022 20:04
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Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ о главных событиях парламентской недели расскажет Никита Рачиловский. Рубрика «Сенат».  

Наталья Кочанова рассказала, чего ждать от народного вече. Главные события парламентской недели-1

Никита Рачиловский, СТВ:  
Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский.  

Напряженная и неоднозначная международная обстановка, распространение фейков не стали препятствием для важного государственного и исторического события – Республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Это уже было заметно в дни досрочного голосования, когда белорусы, исполняя свой гражданский долг, показали высокую явку на избирательных участках.  

Республиканский референдум состоялся, и, как показывают предварительные результаты, большинство граждан согласились с принятием нового проекта Конституции. Этому всему способствовало активное всенародное обсуждение проекта Конституции, полная консолидация общества на фундаменте народного единства и желание идти вперед в ногу со временем, учитывая современные реалии.  

Наталья Кочанова рассказала, чего ждать от народного вече. Главные события парламентской недели-4

Совет Республики Национального собрания активно включился в данную работу и инициировал более 100 предложений в Основной закон. Среди них такие важные новеллы, как сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, прописывание брака как союза между мужчиной и женщиной, отдельная молодежная статья, которая мотивирует молодых людей к ответственности за будущее страны и является признаком высокого доверия государства к ним.  

Необходимо отметить, что верхняя палата парламента провела более 200 встреч с трудовыми коллективами, а также диалоговых и дискуссионных площадок. Активная работа общественных приемных и прямой телефонной линии, публикация свежей и актуальной информации в СМИ, социальных сетях и медиапространстве – в приоритете работы верхней палаты парламента работа с людьми и возможность услышать каждого белоруса.  

С принятием новой редакции Конституции Всебелорусское народное собрание получает конституционный статус и является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь. Чего ждать от народного вече и как оно будет формироваться? Своим мнением на этот счет поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.  

Кочанова: в мире каждый день происходят события, которые могут беспокоить. Но мы – государство, которое живет своей жизнью. Читайте здесь.  

Наталья Кочанова рассказала, чего ждать от народного вече. Главные события парламентской недели-7

Накануне республиканского референдума спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова провела встречу в Совете Республики с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания России Константином Косачевым. Координатор наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ отметил, что по наблюдениям работы на подготовительном этапе можно говорить о том, что вся работа соответствует самым высоким международным стандартам.  

А уже 28 февраля, после республиканского референдума, координатор наблюдателей отметил, что референдум прошел при соблюдении прав и свобод участников, соответствовал законодательству и международным обязательствам Беларуси в электоральной сфере. Вероятно, это было ожидаемо, ведь Конституция была написана белорусами для самих же белорусов, которые понимали, что они голосуют за Конституцию будущего.  

Наталья Кочанова рассказала, чего ждать от народного вече. Главные события парламентской недели-10

Как говорил Президент нашей страны Александр Лукашенко, в условиях глобальной неопределенности белорусская стратегия развития может быть только одна – идти своим путем, думать своей головой, жить собственным умом, строить будущее на прочном фундаменте народного единства, что белорусы и продемонстрировали, создав и приняв Конституцию будущего.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Никита Рачиловский # Наталья Кочанова # Константин Косачев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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