Они проведут здесь около 8-9 суток. Что говорят водители на границе, находясь в 25-километровой очереди?
Новости Беларуси. На белорусско-польской границе снова собираются многокилометровые очереди. Время ожидания для водителей растягивается больше чем на неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация сейчас осложняется и перенаправлением потока грузового транспорта из Украины, Румынии и Молдовы. В это время польская сторона лишь на 70 % выполняет свои обязательства по оформлению большегрузов. В сутки добавляется порядка сотни автомобилей.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Будто бы конца и края нет этой очереди. Абсолютный рекорд в 25 километров. Хвост ее заканчивается на повороте к аэропорту. Это впервые, когда очередь на погранпереход в «Козловичи» достигла таких масштабов. В среднем водители будут проводить здесь порядка 8-9 суток.
Милосав и Джордан – водители из Сербии. Мы их нашли в самом хвосте очереди. Сейчас везут воск в православный монастырь. Их рейсы стабильны: Россия – Сербия. Зачастую проходили границу в «Козловичах». Такой змейки из фур не припомнят за 9 лет.
Кристина Протосовицкая:
Вы в первый раз столкнулись с такой очередью?
Милосав Байт, водитель-международник (Сербия):
Первый раз на стоп поставил. Раньше был близко, на 6-7 километров, а сегодня на 24 километра.
Джордан Еванович, водитель-международник (Сербия):
Если правильно работать, надо поставить здесь, и никто не объезжает. Какая машина приедет – стоп.
В одной очереди – румыны, сербы, молдаване, украинцы, поляки, белорусы и русские. За последние сутки – двое сюда прибыло порядка 150 фур. Они меняют маршрут походу: Украина теперь закрыта. Многие едут пустые – им важно попасть домой.
Ахмед Кая, водитель-международник (Румыния):
Не могу другой дорогой. Надо здесь. А пробка 22 километра. Как буду жить здесь, не знаю.
Опытные и закаленные уже польской границей водители знают, что и провиантом запастись нужно, и водой, и как объехать соседа правильно, ведь режим работы и отдыха никто не отменял. Новая фишка – занять очередь для всей фирмы. Одна фура ждет, а другие подтягиваются, создавая проблемы для остальных. Так новички остаются не у дел.