Они проведут здесь около 8-9 суток. Что говорят водители на границе, находясь в 25-километровой очереди?

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе снова собираются многокилометровые очереди. Время ожидания для водителей растягивается больше чем на неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация сейчас осложняется и перенаправлением потока грузового транспорта из Украины, Румынии и Молдовы. В это время польская сторона лишь на 70 % выполняет свои обязательства по оформлению большегрузов. В сутки добавляется порядка сотни автомобилей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Будто бы конца и края нет этой очереди. Абсолютный рекорд в 25 километров. Хвост ее заканчивается на повороте к аэропорту. Это впервые, когда очередь на погранпереход в «Козловичи» достигла таких масштабов. В среднем водители будут проводить здесь порядка 8-9 суток.

Милосав и Джордан – водители из Сербии. Мы их нашли в самом хвосте очереди. Сейчас везут воск в православный монастырь. Их рейсы стабильны: Россия – Сербия. Зачастую проходили границу в «Козловичах». Такой змейки из фур не припомнят за 9 лет. Кристина Протосовицкая:

Вы в первый раз столкнулись с такой очередью?

Милосав Байт, водитель-международник (Сербия):

Первый раз на стоп поставил. Раньше был близко, на 6-7 километров, а сегодня на 24 километра.

Джордан Еванович, водитель-международник (Сербия):

Если правильно работать, надо поставить здесь, и никто не объезжает. Какая машина приедет – стоп. В одной очереди – румыны, сербы, молдаване, украинцы, поляки, белорусы и русские. За последние сутки – двое сюда прибыло порядка 150 фур. Они меняют маршрут походу: Украина теперь закрыта. Многие едут пустые – им важно попасть домой.