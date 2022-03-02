Григорий Азарёнок: «Люди, успокойтесь, выкиньте вы эти телефоны. Не смотрите туда»

Новости Беларуси. Против нашей страны сейчас проходит массированная информационно-психологическая атака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – вновь раскачать ситуацию, вывести людей на улицы, а якобы мирные лозунги – всего лишь прикрытие. Занимаются этим натовские и украинские киберцентры и фабрики ботов, и в это вложены огромные средства. Тем не менее белорусы сохраняют рассудок, ведутся на призывы беглых только маргиналы. Президент 1 марта провел расширенное заседание Совета безопасности, на котором были даны четкие ответы на все вбросы и фейки. Присутствовали на этой встрече наш политический обозреватель Григорий Азаренок и философ Николай Щекин. Их впечатление и анализ ситуации – в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

– […] И пусть вас убивают! Слава Украине! […]

– Героям слава!

– Героям слава, смерть врагам! […] Смерть врагам! […] Надо вас убивать.

Григорий Азаренок, СТВ:

Она за мир? Это сумасшедшее, озлобленное, старое, опустившееся существо, эта змагарка – лучшая иллюстрация нынешнего Запада и его холуев – бандеровцев и наших отщепенцев. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Вчера был на расширенном Совбезе. Ситуация не простая. Но наш Президент и высшее военно-политическое руководство полностью ее контролируют. Люди, успокойтесь, выкиньте вы эти телефоны. Не смотрите туда. Против вас, против каждого гражданина Беларуси проводится массированная информационно-психологическая операция. И цель у нее одна. Когда вам заливают помои про «участие нашей армии в войне», когда вам показывают гробы и пишут «так вы встретите своих детей», когда постоянно крутят обстрелянные ВСУ дома и рассказывают, что это сделали русские, они хотят только одного – чтобы вы вышли на улицы. И все эти лозунги якобы за мир, этот сумасшедший психоз – это целенаправленная и управляемая накачка глупых зумеров. Выкиньте телефоны, разбейте их, утопите, если не хотите вновь стать уличным мясом. Хотя видел я этих змагариков в воскресенье у Генштаба. Глаза наполнены лютой ненавистью. Жалкая кучка шакалов. Они разбежались, как только подъехали бойцы из 32-и, солдаты даже выгрузиться не успели, так быстро драпали сандалеголовые. Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Наш Президент делает невероятные усилия для мира. До последней минуты, до последней секунды он звонил кому только можно, чтобы переговоры состоялись. И в это же время секретарь СНБО Данилов, манкурт и выродок, который свою собственную мать назвал колорадом, этот бандюга из ОПГ сказал, что может нанести ракетный удар по нашей стране. Слышь ты, [...], так тебе понятнее будет. Если хоть что-то прилетит из вашей Шумерии на нашу территорию, ты русских войск не дождешься. Ты пропадешь. Испаришься. В один момент. Беларусь укрепляет южную границу батальонно-тактическими группами. Наши пограничники защищают Родину от диверсантов и провокаторов. Пропускают женщин с детьми. Мы лечим раненых русских воинов. И только отбитый фашик может претензии за это выставлять. Мы прикрываем Россию от удара в тыл. В Польше и Прибалтике ежедневно наращивают группировки. Но наши войска – в местах постоянной дислокации. Они нужны здесь. Не верьте поганому интернету – это оружие Пентагона. Исход российской военной операции предрешен. Русские победят. Что бы ни верещала сейчас бандеровская пропаганда. Сама история этого требует. Сама история движет солдат вперед. Не будет наша славянская сестра пленницей у западного содомского ублюдка. Ее освободят. Но нам надо освободиться от скверны, от напускного тумана, которым эти чернокнижники нас окружили. Надо понять, что не комфорт и потребление, не сладко жрать и мягко спать предназначение человека. Это западные бабуины произошли от обезьян, это у них бесконечное наслаждение есть смысл бытия. Мы восстаем против этого подлого миропорядка. Мы провозглашаем, что труд, подвиг, любовь, сохранение Родины и народа – вот наша миссия. И мы выстоим. Николай Щекин: «Только благодаря Президенту Лукашенко мы сегодня находимся в зоне комфорта и в мире». Подробности здесь.