Польша лишь на 70% выполняет свои обязательства по оформлению большегрузов. Комментарий Брестской таможни

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе снова собираются многокилометровые очереди. Время ожидания для водителей растягивается больше чем на неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация сейчас осложняется и перенаправлением потока грузового транспорта из Украины, Румынии и Молдовы. В это время польская сторона лишь на 70 % выполняет свои обязательства по оформлению большегрузов. В сутки добавляется порядка сотни автомобилей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Будто бы конца и края нет этой очереди. Абсолютный рекорд в 25 километров. Хвост ее заканчивается на повороте к аэропорту. Это впервые, когда очередь на погранпереход в «Козловичи» достигла таких масштабов. В среднем водители будут проводить здесь порядка 8-9 суток.

Привлечено внимание транспортников, ГАИ и таможенников. Не позволяют скапливаться непосредственно перед пунктом пропуска «Козловичи». Безопасность превыше всего.