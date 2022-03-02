Польша лишь на 70% выполняет свои обязательства по оформлению большегрузов. Комментарий Брестской таможни
Новости Беларуси. На белорусско-польской границе снова собираются многокилометровые очереди. Время ожидания для водителей растягивается больше чем на неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация сейчас осложняется и перенаправлением потока грузового транспорта из Украины, Румынии и Молдовы. В это время польская сторона лишь на 70 % выполняет свои обязательства по оформлению большегрузов. В сутки добавляется порядка сотни автомобилей.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Будто бы конца и края нет этой очереди. Абсолютный рекорд в 25 километров. Хвост ее заканчивается на повороте к аэропорту. Это впервые, когда очередь на погранпереход в «Козловичи» достигла таких масштабов. В среднем водители будут проводить здесь порядка 8-9 суток.
Привлечено внимание транспортников, ГАИ и таможенников. Не позволяют скапливаться непосредственно перед пунктом пропуска «Козловичи». Безопасность превыше всего.
Александр Войтеховский, первый заместитель начальника Брестской таможни:
Таможенными органами Республики Беларусь предпринимаются все усилия, направленные на то, чтобы исключить негативное влияние на процесс прохождения границы. Выполняются все нормы по пропуску транспортных средств, определенные двусторонними договоренностями. И при этом отмечается, что в направлении Республики Польша очереди сохраняются и составляют порядка 1 000 транспортных средств. При этом польская сторона не выполняет договоренности и принимает порядка 70-75 % от необходимой нормы. При этом в сторону Республики Беларусь очередь отсутствует.
Пропускная способность в сутки по договоренности в «Козловичах» на выезд составляет 1 200 автомобилей. Польша работает в пол ноги – оформляет не больше 950. А тем временем прибывает еще транспорт. Коллапса не избежать. Вопрос времени.