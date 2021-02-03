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Наталья Кочанова: несколько лет назад в Минске основные вопросы, которые волновали население – это снос индивидуального жилья, строительство

03 февраля 2021 18:59
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Новости Беларуси. Своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан – приоритет для всех госорганов, в этой работе не должно быть формализма. Об этом 3 февраля шла речь на выездном заседании Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Кочанова: несколько лет назад в Минске основные вопросы, которые волновали население – это снос индивидуального жилья, строительство-1

За 2020 год в верхней палате парламента рассмотрели практически 4 000 обращений. Самые волнующие темы – коммунальные и транспортные. Значительная часть обращений касается социальной сферы: выплат пособий и пенсий, адресной соцпомощи, трудоустройства. И здесь важно давать оперативные ответы населению на местах. Что и делается, ведь только так можно выстроить грамотный диалог.

Наталья Кочанова: несколько лет назад в Минске основные вопросы, которые волновали население – это снос индивидуального жилья, строительство-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Радует, что работа действительно проводится, результаты такой работы есть, но нет предела совершенству. И, конечно, иногда на том или ином этапе выходят абсолютно новые вопросы, которые волнуют жителей города или того или иного района. Потому что еще совсем недавно, несколько лет назад в городе Минске основные вопросы, которые волновали население — это снос индивидуального жилья, строительство. Сегодня тоже строительство актуально, но мы видим вот эти незавершенные объекты, про которые мы говорили, это уже единичные. Комплекс, будем делать все для того, чтобы решить этот вопрос.  

«Решение проблем жителей является приоритетным в нашем государстве». Как прошло выездное заседание Президиума Совета Республики

В числе значимых – вопросы архитектуры и строительства. Как ситуация с незавершенным строительством комплекса «Грушевский Посад». Долгострой на особом контроле.

Наталья Кочанова: несколько лет назад в Минске основные вопросы, которые волновали население – это снос индивидуального жилья, строительство-7

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Для Московского района это большая честь принимать выездной Президиум Совета Республики. Для нас это очень важно, что все-таки рассмотрели этот вопрос и все-таки будет приниматься нормативный документ, будет заканчиваться строительство жилого дома.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Татьяна Колядко # Фотофакт

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