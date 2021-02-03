Елена Богдан: если один аппарат КТ на миллион населения, то уже обеспечена доступность. У нас их более 100

Новости Беларуси. Новый уровень медицины в шаговой доступности. 25 районных больниц в ближайшее время получат аппараты компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их закупают на средства займа Всемирного банка реконструкции и развития.

Первый КТ уже запустили в работу в самом большом в стране – Столинском районе.