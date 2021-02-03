Елена Богдан: если один аппарат КТ на миллион населения, то уже обеспечена доступность. У нас их более 100
Новости Беларуси. Новый уровень медицины в шаговой доступности. 25 районных больниц в ближайшее время получат аппараты компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их закупают на средства займа Всемирного банка реконструкции и развития.
Первый КТ уже запустили в работу в самом большом в стране – Столинском районе.
Медицинская помощь в регионах должна оказываться по тем же стандартам, что и в столице. Это прямое поручение главы государства.
Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?
Поставки техники – часть программы по оснащению межрегиональных клиник в районах. Это позволит сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее и ближе к каждому человеку.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В развитых странах Европы, у нас считается, что если один аппарат на миллион населения, то уже обеспечена доступность. У нас на сегодняшний момент более 100 аппаратов компьютерной томографии есть уже в Республике Беларусь, поэтому на сегодняшний момент даже не столько стоит задача обеспечения компьютерами, сколько стоит задача максимального приближения этой помощи к пациенту.