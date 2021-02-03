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Григорий Азарёнок: «Бело-красно-белый флаг – экстремистский, независимо от законов. Это наш знак беды»

03 февраля 2021 17:32
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Новости Беларуси. Бело-красно-белый флаг как знак беды для Беларуси. Этот символ не имеет глубокой и богатой истории, но тем не менее в жизни страны он появлялся в самые тяжелые моменты. Во времена распада, предательства, и самое страшное – нацистской оккупации. В 2020 году он стал символом погромов и беспорядков, поэтому общественность требует признать его экстремистским. 

О том, что несет этот флаг для нашей страны – авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азарёнок: «Бело-красно-белый флаг – экстремистский, независимо от законов. Это наш знак беды»-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.  

Символика – это не просто тот или иной флаг. Это смыслы. Символы пропитаны историческими энергиями. Они несут в себе тот или иной заряд. Символ – это послание народа в мир. Это то, как он видит свою судьбу. Есть символы победы, созидания, а есть знак беды.   

Григорий Азаренок:
В советское время из-за политики дружбы народов не назывались те, кто совершал подобные преступления. Все списывалось на немцев. Но сегодня мы знаем, что в карательных операциях немцы были скорее подстрекателями и наблюдателями. А всю грязную работу выполняли полицаи. Местные. И порой даже немцы поражались их звериной, нечеловеческой гнусности и жестокости.  

Григорий Азарёнок: «Бело-красно-белый флаг – экстремистский, независимо от законов. Это наш знак беды»-4

Григорий Азаренок:
И все это совершалось под бело-красно-белым флагом. Этот символ появлялся в истории Беларуси четыре раза. Впервые – в 1917-18 годах. И сразу холуйство, сразу позор, сразу на задних лапах и в позе позднего раскаяния перед сильным западным хозяином.  

Григорий Азарёнок: «Бело-красно-белый флаг – экстремистский, независимо от законов. Это наш знак беды»-7

«Кайзеру вялікай Германіі Вільгельму другому. Рада Беларускай народнай рэспублікі звяртаецца да вашай вялікасці са словами глыбокай падзякі за вызваленне Беларусі германскімі войскамі ад цяжкага чужога ціску, гвалту і анархіі. Толькі ў хаўрусе з Германскай імперыяй, толькі пад абаронаю Германскай дзяржавы бачыць рада добрую волю сваёй краіны ў будучыні».  

Григорий Азаренок:
И первое пришествие этого флага закончилось фарсом. Они собрали маленькое войско для войны с большевиками на стороне поляков. Чтобы иметь хоть какой-то форменный вид, они покрасили в красный цвет солдатские кальсоны. Когда Юзеф Пилсудский это увидел, сказал: «Шо це за оперетка?» и долго смеялся.  

Григорий Азаренок:
Второе пришествие было уже не в виде фарса. В виде жуткой трагедии. Когда отбросы народа, самые трусливые, подлые и гнусные люди пошли на услужение Адольфу Гитлеру. Страстно лизали сапоги нового хозяина.  

«Ад другога Усебеларускага кангрэсу ад 27 чэрвеня 1944 году ў Менску. Правадыру вялікай нямеччыны Адольфу Гитлеру. Другі Усебеларускі кангрэс далучыў нам даслаць вам, фюрэр, прывітанне і запэўніць вас, што беларускі народ будзе нязломна змагацца побач з нямецкім жаўнерам супраць супольнага нашага ворага».  

Григорий Азарёнок: «Бело-красно-белый флаг – экстремистский, независимо от законов. Это наш знак беды»-10

Григорий Азаренок:
Нужно ли еще что-то добавлять? Третье пришествие бчб-флага – это период распада. Период предательства. Период крушения великой державы. Шушкевич из Беловежской пущи вместе с Ельциным и Кравчуком первым делом звонили Бушу-старшему. Докладывали о том, что великой державы больше нет, и вы единственный хозяин в мире. Вспомните тот период. Народ отверг бчб и выбрал жизнь. Выбрал знамя созидания и преемственности с великим прошлым.

Григорий Азарёнок: «Бело-красно-белый флаг – экстремистский, независимо от законов. Это наш знак беды»-13

Григорий Азаренок:
Но он вернулся в четвертый раз. Вернулся в 2020-м. Вернулся как символ мятежа и госпереворота. Вернулся вместе с боевиками на улицах, вместе с мамашей, взявшей ребенка на митинг, вместе с психами, перекрывавшими дороги, вместе с ЛГБТ и иностранными кураторами. Вместе с дворовыми драками и распадом семей. Вместе с отменой чемпионата мира. Так сложилось исторически, что этот флаг вобрал в себя все самое плохое, самое гадкое, самое мерзкое, самое трусливое, самое грязное, самое подлое и самое жалкое. Наш народ отвергает его. И также как знамена фашистов были брошены героями к подножию мавзолея, также должно поступить с этим флагом. Он должен быть запрещен. Навсегда. Чтобы никогда больше Беларусь не поразила эта беда.  

Алексей Дзермант о бчб-символике: «Совершенно несостоятельны аргументы, что под этим флагом не совершались преступления»  

Григорий Азаренок:
Бело-красно-белый флаг – экстремистский, независимо от законов. Он экстремистский для Беларуси. Это наш знак беды. Те, кто поднимают его, не имеют будущего. Но повесить бело-красно-белую удавку на шею нашей родины мы не дадим.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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