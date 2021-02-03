Григорий Азарёнок: «Бело-красно-белый флаг – экстремистский, независимо от законов. Это наш знак беды»

Новости Беларуси. Бело-красно-белый флаг как знак беды для Беларуси. Этот символ не имеет глубокой и богатой истории, но тем не менее в жизни страны он появлялся в самые тяжелые моменты. Во времена распада, предательства, и самое страшное – нацистской оккупации. В 2020 году он стал символом погромов и беспорядков, поэтому общественность требует признать его экстремистским. О том, что несет этот флаг для нашей страны – авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Символика – это не просто тот или иной флаг. Это смыслы. Символы пропитаны историческими энергиями. Они несут в себе тот или иной заряд. Символ – это послание народа в мир. Это то, как он видит свою судьбу. Есть символы победы, созидания, а есть знак беды. Григорий Азаренок:

В советское время из-за политики дружбы народов не назывались те, кто совершал подобные преступления. Все списывалось на немцев. Но сегодня мы знаем, что в карательных операциях немцы были скорее подстрекателями и наблюдателями. А всю грязную работу выполняли полицаи. Местные. И порой даже немцы поражались их звериной, нечеловеческой гнусности и жестокости.

Григорий Азаренок:

И все это совершалось под бело-красно-белым флагом. Этот символ появлялся в истории Беларуси четыре раза. Впервые – в 1917-18 годах. И сразу холуйство, сразу позор, сразу на задних лапах и в позе позднего раскаяния перед сильным западным хозяином.

«Кайзеру вялікай Германіі Вільгельму другому. Рада Беларускай народнай рэспублікі звяртаецца да вашай вялікасці са словами глыбокай падзякі за вызваленне Беларусі германскімі войскамі ад цяжкага чужога ціску, гвалту і анархіі. Толькі ў хаўрусе з Германскай імперыяй, толькі пад абаронаю Германскай дзяржавы бачыць рада добрую волю сваёй краіны ў будучыні». Григорий Азаренок:

И первое пришествие этого флага закончилось фарсом. Они собрали маленькое войско для войны с большевиками на стороне поляков. Чтобы иметь хоть какой-то форменный вид, они покрасили в красный цвет солдатские кальсоны. Когда Юзеф Пилсудский это увидел, сказал: «Шо це за оперетка?» и долго смеялся. Григорий Азаренок:

Второе пришествие было уже не в виде фарса. В виде жуткой трагедии. Когда отбросы народа, самые трусливые, подлые и гнусные люди пошли на услужение Адольфу Гитлеру. Страстно лизали сапоги нового хозяина. «Ад другога Усебеларускага кангрэсу ад 27 чэрвеня 1944 году ў Менску. Правадыру вялікай нямеччыны Адольфу Гитлеру. Другі Усебеларускі кангрэс далучыў нам даслаць вам, фюрэр, прывітанне і запэўніць вас, што беларускі народ будзе нязломна змагацца побач з нямецкім жаўнерам супраць супольнага нашага ворага».

Григорий Азаренок:

Нужно ли еще что-то добавлять? Третье пришествие бчб-флага – это период распада. Период предательства. Период крушения великой державы. Шушкевич из Беловежской пущи вместе с Ельциным и Кравчуком первым делом звонили Бушу-старшему. Докладывали о том, что великой державы больше нет, и вы единственный хозяин в мире. Вспомните тот период. Народ отверг бчб и выбрал жизнь. Выбрал знамя созидания и преемственности с великим прошлым.