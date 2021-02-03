Алексей Дзермант о бчб-символике: «Совершенно несостоятельны аргументы, что под этим флагом не совершались преступления»

Новости Беларуси. Бело-красно-белый флаг как знак беды для Беларуси. Этот символ не имеет глубокой и богатой истории, но тем не менее в жизни страны он появлялся в самые тяжелые моменты. Во времена распада, предательства, и самое страшное – нацистской оккупации. В 2020 году он стал символом погромов и беспорядков, поэтому общественность требует признать его экстремистским. О том, что несет этот флаг для нашей страны – авторская рубрика «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, корреспондент:

У нас в гостях философ, политолог Алексей Дзермант. Вопрос символов – это вопрос огромного значения, его недооценивать нельзя абсолютно. Что вы думаете о бело-красно-белом флаге, который возник на протестах, он имел какие-то прецеденты в истории. Общество задает вопросы, что с ним делать. Он бы и был таким символом полумаргинальным, если бы, конечно, не события Великой Отечественной войны

Алексей Дзермант, политолог, философ:

Действительно, символика – это некий посыл, вокруг которого на самом деле люди мобилизуются. Всегда за этим символом что-то стоит, некая идея, не бывает нейтральных символов. Какие идеи изначально стояли и стоят до сих пор за бело-красно-белым флагом. Изначально после революции он появился как символ националистически настроенной части белорусского общества. Сразу оговорю, что она была крайне небольшая, потому что большинство белорусов тогда поддержало социальные лозунги и партии социалистического толка. Тем не менее, этот флаг появился в качестве обозначения для националистически ориентированного сегмента белорусского общества, он особо не прижился, существовал в кругах интеллигенции в основном. Затем в 20-е годы часть национального движения его использовала, но большая часть склонялась к красному знамени, поскольку оно было символом и победившей революции и государственности, зародившейся на советской основе и белорусской национальной. Но все бы было ничего, он бы и был таким альтернативным символом, полумаргинальным, если бы, конечно, не события Великой Отечественной войны, когда националисты воспряли, получили шанс от немецких оккупантов что-то сделать здесь. А делать здесь они стали ужасное – преступления военные, участие в карательных операциях, геноцид против белорусов, русских, евреев, поляков, других народов, которые здесь проживали. Григорий Азаренок:

Учитывая советскую дружбу народов, об этом мало говорилось. Но карательные операции именно по сжиганию деревень немцы организовывали, но исполнителями были полицаи-прислужники. Совершенно несостоятельны аргументы, что под этим флагом не совершались преступления Алексей Дзермант:

Совершенно несостоятельны аргументы, что под этим флагом не совершались преступления. Совершались. Карательные батальоны, созданные из этих полицаев, они участвовали в операциях и в Глубоком, в Колдычево принимал участие батальон Рогули печально знаменитого, которого некоторые сегодняшние бело-красно-белые считают героем национальным. Они участвовали в уничтожении мирного населения, то есть в военных преступлениях. Приводится аргумент, мол, флаг возник до войны, флаги национальные использовали коллаборанты и во Франции, и в Норвегии, но если мы посмотрим на Германию – страну, которая реально знает, что такое нацизм, сама пострадала и очень борется с возрождение нацизма. Они видят, что когда определенная идея национализма, неонацизма существует, если мы запретили, допустим, нацистскую символику со свастикой, то эти люди никуда не исчезают – националисты, ультраправые. Они ищут себе другой символ. Недавно, в последние годы был запрещен флаг кайзеровской Германии. Почему? Потому что ультраправые экстремисты взяли его на вооружение, ходят с ним и мобилизуют вокруг себя своих сторонников. Абсолютная аналогия с бело-красно-белым флагом. Неважно, что этот флаг возник до Великой Отечественной войны, когда под ним совершались конкретные преступления, хотя это тоже важно и есть доказательная база. Важно то, что и сегодня это уже не просто флаг субкультуры, это флаг экстремистских групп, которые совершили после известных событий в августе террористические акты, покушения на теракты и так далее. Это флаг совершенно четкой националистической идеологии, ядра националистического, которое пытается распространить и свою символику, и идеологию на значительно большую массу населения. Чтобы это предотвратить, нужно четко обозначить со стороны государства обществу, нашим людям, что этот флаг – загажен не только преступлениями, но сегодняшними попытками через экстремизм, через радикальные действия перевернуть всю нашу жизнь и нас ввергнуть в пучину, катастрофу событий, которые для нашего государства будут крайне неприятными, которые могут поставить под вопрос вообще существование нашего государства, нашего народа.

Григорий Азаренок:

Почему-то бело-красно-белый флаг всегда там, где гадость. Бандеровский марш во Львове в начале января – там колонна, группа с бело-красно-белыми флагами. «Навальнята», попытка прозападного переворота в России – там бело-красно-белый флаг, в Киеве на Майдане – бело-красно-белый флаг, отряд «Погоня», который аффилирован был с ультранационалистическим батальоном «Азов» – бело-красно-белый флаг. Этот флаг четко маркирован идеологически, связан с определенным идеологическим течением Алексей Дзермант:

Именно так. Это говорит о том, что этот флаг четко маркирован идеологически, связан с определенным идеологическим течением. Это как правило национализм, неонацизм или стремление отвергнуть нашу историю советскую, связанную с Россией. Это уже неразрывно связано. Как бы там кто не пытался доказать, но, увы, есть некая история, у этого флага тоже история неудачи. Но как только Президент пришел, он сразу, посоветовавшись с народом, этот символ изменил на более исторически обоснованный, с моей точки зрения, да и более эстетически красивый. Если мы сравним два символа – все время рассказывают, что уникальная символика цветов. Во-первых, не уникальная, если честно, тот же создатель флага в 1917 году просто кальку с польского сделал, добавил полосочку. Если мы будем говорить о нашем настоящем теперешнем национальном государственном флаге – чем он уникален? Впервые в истории геральдики орнамент, вышитый простой белорусской крестьянкой, появился на полотнище. После этого была задана определенная традиция – этот орнамент появился в Казахстане, в Туркменистане, еще несколько стран в мире имеют. Этим нужно гордиться – простой человек, не какой-то там прислужник кайзера вышил этот орнамент, он появился на полотнище, мы задали свою традицию, которую восприняли некоторые другие народы. Это и есть признание настоящего символа, на мой взгляд.

Григорий Азаренок:

Можно ли бороться с идеологией запретами, даже если она деструктивная? Я убежден, что можно, но интересно ваше мнение. Алексей Дзермант:

С одной стороны – этот запрет необходим для чего? Для того, чтобы не было свободного распространения, пропаганды и мобилизации экстремистов вокруг этой идеологии и этого символа. Потому что сейчас они в магазинах атрибутики это все продают, пытаются распространять по почте – очевидно работает некая сеть, инфраструктура. Григорий Азаренок:

Откуда их тысячи взялись? Одними запретами ограничиваться нельзя. Нужна поддержка патриотического гражданского общества Алексей Дзермант:

Естественно. Их нашили специально подготовившись, вкидывая туда деньги, бизнес вокруг этого закрутился определенный, доход которого шел на поддержку протестов. Поэтому этот запрет, естественно, нужен. Но другое дело, что одними запретами ограничиваться нельзя. Нужна поддержка патриотического гражданского общества, которое возникло и проявилось в это время – нужны их инициативы. Есть автопробеги, думаю, таких идей масса может возникнуть, просто этим инициативам, этим людям нужна поддержка. Я заметил из позитивного ответа – ходишь по городу и на высотных зданиях, на шпилях начали появляться наши красно-зеленые флаги. Григорий Азаренок:

Когда вы приходите, нельзя не поговорить о смыслах. Мы уже обозначили этот бело-красно-белый флаг, но у нас сейчас флаг единственный несет в себе не только национальный посыл, но и идеологический. Мы единственные, кто оставил эту традицию от Советского Союза – и флаг, и герб. В них заложены определенные смыслы. Это актуально сейчас, в современном мире, когда нам говорят, что идеология не нужна, нужно быть за все хорошее.