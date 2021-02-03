«Решение проблем жителей является приоритетным в нашем государстве». Как прошло выездное заседание Президиума Совета Республики

Новости Беларуси. Своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан – приоритет для всех госорганов, в этой работе не должно быть формализма. Об этом 3 февраля шла речь на выездном заседании Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2020 год в верхней палате парламента рассмотрели практически 4 000 обращений. Самые волнующие темы – коммунальные и транспортные. Значительная часть обращений касается социальной сферы: выплат пособий и пенсий, адресной соцпомощи, трудоустройства. И здесь важно давать оперативные ответы населению на местах. Что и делается, ведь только так можно выстроить грамотный диалог. Наталья Кочанова: несколько лет назад в Минске основные вопросы, которые волновали население – это снос индивидуального жилья, строительство

Решение вопросов на местах – ключевое звено в эффективной работе. А один из результативных способов – служба «одно окно». Только в Московском районе число обращений за 2020 год – 37 тысяч, при этом 35 тысяч из них – с положительными решениями.

Что важно, на сайте в реальном времени можно отслеживать, на каком этапе обращение. Для Татьяны, как мамы, вопрос номер один – места в детских садах.

Татьяна Матусевич:

Мы обратились, чтобы поставить на очередь нашу младшую Янину в дошкольное учреждение. Данная организация предоставляет данную услугу, мы обратились в службу «одно окно», предоставили соответствующие документы – паспорт, свидетельство о рождении ребенка, нас поставили на очередь в дошкольное учреждение. Также здесь предоставляется услуга – даже можно выбрать близлежащее учреждение. Мы выбрали детский сад № 170, потому что он ближе к нашему дому.