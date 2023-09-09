По всей Беларуси продолжают действовать запреты и ограничения на посещение лесов

Запреты на пребывание в лесу установлены в двух районах Могилевской области и 11 районах Гомельской области. В других районах ограничения уже введены. Если запрет действует, посещение лесов исключается, а за нарушение этого правила полагается штраф. Если в регионе введен запрет, то грибники, сборщики ягод и пешие туристы могут заходить в лес, но с учетом установленных ограничений.