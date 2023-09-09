Прямой эфир

По всей Беларуси продолжают действовать запреты и ограничения на посещение лесов

09 сентября 2023 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во всех 118 районах Беларуси сохраняются запрет и ограничения на посещения лесов. Об этом информирует Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

По всей Беларуси продолжают действовать запреты и ограничения на посещение лесов-1

Фото: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

Запреты на пребывание в лесу установлены в двух районах Могилевской области и 11 районах Гомельской области. В других районах ограничения уже введены. Если запрет действует, посещение лесов исключается, а за нарушение этого правила полагается штраф. Если в регионе введен запрет, то грибники, сборщики ягод и пешие туристы могут заходить в лес, но с учетом установленных ограничений.

# Пожары # общество

Другие новости рубрики

Все новости
История появления Минска. Что могут сказать о зарождении столицы археологи?
09 сентября 2023 08:34

История появления Минска. Что могут сказать о зарождении столицы археологи?

В Минске 9 сентября изменится интервал движения поездов метро
09 сентября 2023 07:47

В Минске 9 сентября изменится интервал движения поездов метро

Ганцевичи первыми в Беларуси начали отмечать «Дожинки-2023»
09 сентября 2023 07:44

Ганцевичи первыми в Беларуси начали отмечать «Дожинки-2023»