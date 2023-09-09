Президент Беларуси поздравил хлеборобов Брестчины с завершением уборочной кампании

Новости Беларуси. Они первыми справились с уборкой основных культур и сегодня первыми справляют «Дожинки». Ганцевичи встречают хлеборобов Брестской области, которые в очередной раз подтвердили добрую аграрную репутацию своего региона, доказав, что даже в непростых погодных условиях могут полностью обеспечить себя зерном и рапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Дожинки» начался с шествия праздничной колонны и парада караваев. В Ганцевичах развернулись ярмарочные ряды с угощениями и город мастеров. В благоустройство и развитие небольшого города вложили 17 миллионов рублей. После капитального ремонта открылась новая поликлиника, обновили школу, детский сад и Дом культуры, позаботились о городских дорогах и фасадах домов, обустроили фонтан и скейт-парк. Ганцевичи первыми в Беларуси начали отмечать «Дожинки-2023» (тут подробнее).