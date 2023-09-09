Высотки, метро и архитектурные памятники. Как продолжает застраиваться Минск в свои 956 лет?

Новости Беларуси. У белорусской столицы позади более 9,5 века удивительной истории развития. Город-герой славится своей архитектурой, достопримечательностями, промышленными комплексами и заводами и, безусловно, жителями. Для них постоянно развивается инфраструктура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О строительных достижениях столицы расскажет Дарья Седун.

Минску – 956. И несмотря на возраст, это современный мегаполис со своей душой и атмосферой, который изо дня в день растет и развивается. Недавно в столице первых пациентов начала принимать детская поликлиника в Сухарево. Открылся и детский сад в квартале улиц Шишкина – Кулешова. В ближайшие несколько месяцев малышей встретят еще три новых дошкольных учреждения.

Наталья Чухманова, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Новый сад, который мы ожидаем, это не просто место, куда родители приводят своего ребенка, чтобы он безопасно провел там время. Сегодня детские сады – это небольшие социокультурные центры. С новым бассейном, с центром гражданско-патриотического воспитания, с яркими интерактивными зонами для деток.

Еще больше социальных объектов на стадии строительства. Прямо сейчас в городе возводят сразу четыре новые поликлиники. Продолжают модернизировать и уже существующие объекты. До конца года на балансе 4-й больницы откроют новый урологический корпус.

Андрей Борисов, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко:

Новое современное 9-этажное здание, в котором будут располагаться три урологических отделения, на базе которых будет функционировать городской урологический центр и отделение нефрологии для пациентов с заболеваниями почек. Кроме того, в этом корпусе будет размещена радиоизотопная лаборатория. В этом корпусе будут функционировать семь современных операционных. На одном из этажей этого корпуса будет размещаться отделение гемодиализа, отделение почечно-заместительной терапии, где пациенты всего Минска будут получать почечно-заместительную терапию.

Не забывают и о жилых квадратах. В городе сейчас возводят сотни многоэтажек. Лидирует Октябрьский район. На его территории растут почти 60 высоток.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

По итогам года в соответствии с постановлением правительства по Минску будет обеспечен ввод порядка 760 тысяч квадратных метров жилья. Из них 160 тысяч квадратных метров жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Жилищное строительство осуществляется для всех категорий граждан. Как для многодетных семей, в текущем году их планируется направить на строительство тысячу. По состоянию на текущий момент, в эксплуатацию введено уже порядка 600 квартир для данной категории граждан.

Растет город даже под землей! Уже в 2024 году Минский метрополитен прирастет тремя станциями. От «Аэродромной» до конечного «Слуцкого гостинца» пролегли перегоны длиной в 3,5 километра. После удлинять подземку будут в северном направлении. Уже проектируются платформы станций Профсоюзная, Переспа, Комаровская и Парк дружбы народов.

Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Каждая станция имеет свой неповторимый архитектурный облик. Это необходимо ещё и потому что человек, попадая под землю, оказывается в чуждой и непривычной ему среде, где объектов для ориентирования очень мало. Попадая на конкретную станцию, он сразу понимает, куда он попал.

При всех инновациях важная задача – сохранить историю и уникальный облик Минска. Так что большой блок работы столичных градостроителей – реконструкция и восстановление исторических зданий. До конца года новый облик получит Раковское предместье. Совсем скоро один из самых атмосферных уголков города станет еще уютнее. А еще практически завершили реконструкцию Белой дачи – уникального памятка неоклассицизма, который прячется среди яблонь в Курасовщине.

Алексей Быковский, архитектор ОАО «Институт Минскгражданпроект»:

В конце 1980-х годов здесь была проведена своеобразная реконструкция. В модернистском стиле было надстроено несколько эксплуатируемых террас, второй этаж был надстроен. По-своему интересная была проделана работа, но она не была завершена. Объект в 1990-е стоял в запустении, пришёл в упадок. Заказчик к нам пришёл с необычной просьбой: вернуть оригинальный внешний облик. Как понять, какой облик был исторический? Для этого у нас были исторические документы начала XX века, тех времен, когда это здание было построено. И обмеры 1967 года.