На пространстве СНГ подобного прежде не было. В Минске открывается крупный Центр безопасности МЧС

Новости Беларуси. Квесты в виртуальной реальности, макет поезда в натуральную величину и сгоревшая квартира. В Минске 26 января откроется Центр безопасности МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый крупный и технически укомплектованный в стране.

Эта учебно-тренировочная площадка – уникальная в своем роде. Здесь в доходчивой интерактивной форме дети и взрослые смогут безопасно ощутить на себе чрезвычайную ситуацию, а опытные спасатели на конкретном примере покажут, как нужно действовать, например, при пожарах, землетрясениях, ДТП, шторме или ураганах.

Здесь научат оказывать первую помощь пострадавшим, расскажут, что делать, если заблудились в лесу или провалились под лед. Все это станет возможным благодаря современным информационным технологиям в сочетании с высокотехнологичными тренажерами и симуляторами моделирования различных ЧС.