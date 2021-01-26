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На пространстве СНГ подобного прежде не было. В Минске открывается крупный Центр безопасности МЧС

26 января 2021 07:01
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Новости Беларуси. Квесты в виртуальной реальности, макет поезда в натуральную величину и сгоревшая квартира. В Минске 26 января откроется Центр безопасности МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый крупный и технически укомплектованный в стране.

На пространстве СНГ подобного прежде не было. В Минске открывается крупный Центр безопасности МЧС-1

Эта учебно-тренировочная площадка – уникальная в своем роде. Здесь в доходчивой интерактивной форме дети и взрослые смогут безопасно ощутить на себе чрезвычайную ситуацию, а опытные спасатели на конкретном примере покажут, как нужно действовать, например, при пожарах, землетрясениях, ДТП, шторме или ураганах.

На пространстве СНГ подобного прежде не было. В Минске открывается крупный Центр безопасности МЧС-4

Здесь научат оказывать первую помощь пострадавшим, расскажут, что делать, если заблудились в лесу или провалились под лед. Все это станет возможным благодаря современным информационным технологиям в сочетании с высокотехнологичными тренажерами и симуляторами моделирования различных ЧС.

На пространстве СНГ подобного прежде не было. В Минске открывается крупный Центр безопасности МЧС-7

Ничего подобного как в Беларуси, так и на пространстве СНГ прежде не было.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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