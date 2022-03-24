Наталья Кочанова: многие вопросы, которые озвучивают нам люди, используем в своей работе над законопроектами

Новости Беларуси. Парламентарии готовы помочь в решении проблем белорусов. Система работы с обращениями граждан выстроена и будет продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила Наталья Кочанова на выездном заседании Президиума Совета Республики.

Вместе с тем вопросами людей должны заниматься руководители всей вертикали. Накануне сенаторы провели единый день приема граждан в Гомельской области. После общения с людьми парламентарии сделали определенные выводы о работе с обращениями людей на местном уровне. Людей слышат не всегда – показывает практика. В связи с чем контроль за чиновниками будет усилен.

Екатерина Серафинович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сенаторы, которые проводили прием граждан в районах Гомельской области, не только встречались с людьми, выслушивали их проблемы, но и посетили коллективы предприятий. Увидела еще, какие социальные блага создаются для людей, работающих на этих предприятиях.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Работа себя зарекомендовала. И она достаточна эффективна. Нам она очень полезна. Мы многие вопросы, которые озвучивают нам люди, и потом мы рассматриваем вместе с местными органами власти, на расширенном заседании Президиума, используем в своей работе над законопроектами.

Олег Дьяченко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наши избиратели заинтересованы, чтобы все вопросы были разрешены своевременно, все задачи, которые стоят, были решены. Ну и в дальнейшем, я думаю, уже в следующей области тоже самое будет на уровне Могилевщины, проведена такая же работа.

Практика единых дней приема граждан будет продолжена. Такая работа, по мнению Натальи Кочановой, – серьезное подспорье в нормотворческой деятельности.