Министр образования: сегодня просто выпустить образованного человека недостаточно, это должен быть патриот

Новости Беларуси. Воспитать патриота – так звучит одна из ключевых задач образовательной системы нашей страны. С 2022 года в учебной программе появились уроки по военно-патриотическому воспитанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь детям рассказывают о важности сохранения исторической памяти, уважении и толерантности друг к другу, истинных славянских ценностях.

И 24 марта у ребят была возможность обсудить волнующие их темы с представителями власти. По всей стране прошли встречи в рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина».

Например, к ученикам колодищанской школы в гости приехал министр образования Андрей Иванец. Поговорили в том числе о ситуации в Украине и о борьбе с фейками в современном мире. Было и чем похвастаться. Школьники рассказали о совместных проектах со сверстниками из России.

Даниил Глизнуца, учащийся Колодищанской средней школы № 2:

Мы едины, несмотря на границы наших государств и на разные языки, на которых мы разговариваем. Это не просто сотрудничество. Это крепкая дружба, которая подтверждает единение двух братских народов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы прекрасно понимаем, что сегодня просто выпустить образованного человека недостаточно. Это должен быть человек, который любит свою страну, свою родину, который готов своим делом, своим трудом делать нашу страну лучше и краше. Наша независимость стоит очень дорого. Каждый из наших учащихся должен понимать то, что цена независимости не только исчисляется какими-то финансовыми ресурсами, но и целым рядом других составляющих, в том числе мы должны понимать, что, если будет необходимо, каждый из нас должен быть готов защищать свою родину, в том числе и с оружием в руках.