«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты?

Новости Беларуси. Парламентарии продолжают мониторить цены на общественно значимые товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе особого внимания – продукты питания и лекарства. Совместно с представителями профсоюзов они практически ежедневно посещают как крупные городские магазины, так и точки продажи в сельской местности.

Факты явного завышения цифр на ценниках контролеры фиксируют и передают информацию в Министерство антимонопольного регулирования. Вместе с мониторинговой группой в агрогородок Лесной под Минском отправилась Лена Мельницкая. Агрогородок Лесной для проверки цен на продукты и лекарства выбран парламентариями неслучайно. Населенный пункт давно на контроле у депутатов. Стоимость товаров здесь отслеживается регулярно.

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы в этой торговой точке уже не первый раз. Приезжая сюда повторно, всегда очень удобно сравнивать, насколько адекватно происходит повышение цен, либо не происходит В Беларуси проверяют цены на лекарства и продукты питания. Что удалось выяснить – читайте здесь. Фронт работ для проверяющих более чем широкий. В руках список – только не покупок, а цен на социально значимые товары. В нем несколько десятков позиций и четыре графы: минимальная/максимальная стоимость, страна производитель и наличие товара.

Елена Кузменко, заведующая магазином:

В магазине большой ассортимент: готовая продукция, здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам. Пользуется спросом хлеб для диабетиков, не в каждом магазине сегодня купишь. Для здорового питания большой ассортимент. Необоснованного роста цен эксперты не выявили. А например, на некоторые овощи цены оказались даже ниже заявленных. «На данный момент никакого дефицита не наблюдается». Как изменилась стоимость лекарств и их наличие? Подробнее.

Людмила Подлужная:

Те санкции, которые ввели, как говорят коллективный Запад. На самом деле, мне это слово не нравится, не такой уж он и коллективный. Но я думаю, что они просто наступили сами себе на пятки. Государство не позволяет уменьшить количество товаров на наших полках. Государствам, которые установили санкции, похуже будет. Вот у них товары исчезли, а у нас нет.