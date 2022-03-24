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«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты?

24 марта 2022 20:00
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Новости Беларуси. Парламентарии продолжают мониторить цены на общественно значимые товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе особого внимания – продукты питания и лекарства. Совместно с представителями профсоюзов они практически ежедневно посещают как крупные городские магазины, так и точки продажи в сельской местности.

«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты?-1

Факты явного завышения цифр на ценниках контролеры фиксируют и передают информацию в Министерство антимонопольного регулирования.

Вместе с мониторинговой группой в агрогородок Лесной под Минском отправилась Лена Мельницкая.

Агрогородок Лесной для проверки цен на продукты и лекарства выбран парламентариями неслучайно. Населенный пункт давно на контроле у депутатов. Стоимость товаров здесь отслеживается регулярно.

«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты?-4

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы в этой торговой точке уже не первый раз. Приезжая сюда повторно, всегда очень удобно сравнивать, насколько адекватно происходит повышение цен, либо не происходит

В Беларуси проверяют цены на лекарства и продукты питания. Что удалось выяснить – читайте здесь

Фронт работ для проверяющих более чем широкий. В руках список – только не покупок, а цен на социально значимые товары. В нем несколько десятков позиций и четыре графы: минимальная/максимальная стоимость, страна производитель и наличие товара.

«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты?-7

Елена Кузменко, заведующая магазином:
В магазине большой ассортимент: готовая продукция, здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам. Пользуется спросом хлеб для диабетиков, не в каждом магазине сегодня купишь. Для здорового питания большой ассортимент.

Необоснованного роста цен эксперты не выявили. А например, на некоторые овощи цены оказались даже ниже заявленных.

«На данный момент никакого дефицита не наблюдается». Как изменилась стоимость лекарств и их наличие? Подробнее.

«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты?-10

Людмила Подлужная:
Те санкции, которые ввели, как говорят коллективный Запад. На самом деле, мне это слово не нравится, не такой уж он и коллективный. Но я думаю, что они просто наступили сами себе на пятки. Государство не позволяет уменьшить количество товаров на наших полках. Государствам, которые установили санкции, похуже будет. Вот у них товары исчезли, а у нас нет.

«Здесь хлеб всегда свежий, овощи и фрукты по доступным ценам». Как проходит мониторинг цен на продукты?-13

В стране запасов продовольствия хватает. И задача не допустить именно спекуляции. Для населения работают горячие линии, куда каждый может сообщить о фактах завышения стоимости товаров.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Людмила Подлужная # Елена Кузменко # Лена Мельницкая # Фотофакт

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