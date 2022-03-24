Кубраков: «Продукты питания просто-напросто необходимы не только в Республике Беларусь, но и на экспорт»

Новости Беларуси. Состояние техники к посевной, развитие овцеводства и уровень зарплат – об этих и других аспектах работы хозяйства «Хутор-Агро» шла речь во время визита министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иван Кубраков 24 марта проверил состояние подведомственного предприятия, в котором трудятся около 260 человек. Около 100 из них – ранее судимые.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Есть и определенные направления, чтобы данное предприятие развивалось. Как показывает жизнь, ситуация – на сегодняшний день продукты питания просто-напросто необходимы не только в Республике Беларусь, но и на экспорт, потому что спрос на данные продукты питания, особенно на мясо, очень-очень большой.