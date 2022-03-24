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Кубраков: «Продукты питания просто-напросто необходимы не только в Республике Беларусь, но и на экспорт»

24 марта 2022 20:20
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Новости Беларуси. Состояние техники к посевной, развитие овцеводства и уровень зарплат – об этих и других аспектах работы хозяйства «Хутор-Агро» шла речь во время визита министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иван Кубраков 24 марта проверил состояние подведомственного предприятия, в котором трудятся около 260 человек. Около 100 из них – ранее судимые.

Кубраков: «Продукты питания просто-напросто необходимы не только в Республике Беларусь, но и на экспорт»-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Есть и определенные направления, чтобы данное предприятие развивалось. Как показывает жизнь, ситуация – на сегодняшний день продукты питания просто-напросто необходимы не только в Республике Беларусь, но и на экспорт, потому что спрос на данные продукты питания, особенно на мясо, очень-очень большой.

Есть и цех по изготовлению мясных полуфабрикатов. Иван Кубраков проверил состояние дел в подведомственном сельхозпредприятии – подробнее здесь.

# Сельское хозяйство # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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