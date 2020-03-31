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«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях

31 марта 2020 12:40
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как Вы считаете, как отвлечь молодых людей от компьютеров и гаджетов и привлечь их в залы, в спорт?

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Скажу так, что вот все, кто у меня занимается, так или иначе дружат очень здорово с компьютерами, со всеми этими гаджетами. Но не все такие фанаты быть в Инстаграмах. Есть ребята, которые, да, фанатеют, создают сюжеты, дни рождения обыгрывают, выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово.  Они все в теме с компьютерами. Есть в большей степени увлечённые вот этими сетями, есть менее увлечённые этими сетями. Беда в том, что вот эта игромания какая-то, которая, действительно, захватывает и человек сидит, играет в эти покеры, не вылазит из компьютера. Вот здесь, может быть, в этой стезе… И, конечно же, популяризация спорта… Это не только спорт может быть. Может, драмкружков каких, может, кружки по увлечениям – авиамодельные, какие угодно. Компьютер сейчас не надо популяризировать – он захватил всех. А все остальные как-то присели. То есть они, опять-таки себя популяризируют через компьютеры, выкладывают свои дела, через телевидение.

«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях-1

Вадим Щеглов:
Мне кажется, самый главный популяризатор – это живой тренер, который придёт в учебный класс, как когда-то к Вам пришли, увлечёт этих мальчишек и позовёт за собой.

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Николай Козеко:
Полностью с Вами согласен. Точно так же и в театр могут привлечь, в драмкружок.

Вадим Щеглов:
Всё зависит от личности.

Николай Козеко:
Личность, 100%.

# Интернет # общество # Николай Козеко # Вадим Щеглов

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