«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях

Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как Вы считаете, как отвлечь молодых людей от компьютеров и гаджетов и привлечь их в залы, в спорт?

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:

Скажу так, что вот все, кто у меня занимается, так или иначе дружат очень здорово с компьютерами, со всеми этими гаджетами. Но не все такие фанаты быть в Инстаграмах. Есть ребята, которые, да, фанатеют, создают сюжеты, дни рождения обыгрывают, выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово. Они все в теме с компьютерами. Есть в большей степени увлечённые вот этими сетями, есть менее увлечённые этими сетями. Беда в том, что вот эта игромания какая-то, которая, действительно, захватывает и человек сидит, играет в эти покеры, не вылазит из компьютера. Вот здесь, может быть, в этой стезе… И, конечно же, популяризация спорта… Это не только спорт может быть. Может, драмкружков каких, может, кружки по увлечениям – авиамодельные, какие угодно. Компьютер сейчас не надо популяризировать – он захватил всех. А все остальные как-то присели. То есть они, опять-таки себя популяризируют через компьютеры, выкладывают свои дела, через телевидение.