Прямой эфир

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

31 марта 2020 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал необычный онлайн-проект для школьников «Клевые каникулы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Веселые, полезные и безопасные задания для ребят разных возрастов появляются на официальных страницах БРСМ в социальных сетях.

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси-1

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси-3

Посадить растение, составить собственный плейлист, устроить семейный кинопросмотр или даже пижамную вечеринку... Каждый день – новое задание и полезные советы по его выполнению. Этот интернет- марафон подскажет, как можно разнообразить свободное время, при этом свести к минимуму посещение людных мест.

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси-6

Кристина Телепнева, жительница Могилева:
Больше всего понравилась устроить пижамную вечеринку. Мы с подружками уже решили, что включим видео-чат, одинаковую музыку и будем веселиться. Меры предосторожности мы, конечно, применяем, но стараемся находить пользу в других вещах.

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси-9

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси-11

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
Была проведена определенная работа. Были учтены пожелания самих ребят: чтобы и музыка была в тренде, и само наполнение было актуально для нынешней молодежи.

Результатом «клевой» каникулярной недели станет своеобразный фотоотчет – после каждого выполненного задания школьникам нужно сделать селфи и выложить снимок на своей странице в социальных сетях под хештегом «клевые каникулы». Лучшие фото будут отмечены призами.

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси-14

# Дети # общество # Кристина Телепнева # Владимир Павловский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях
31 марта 2020 12:40

«Выкладывают такие мини-фильмы, это их увлечение, это здорово». Тренер Николай Козеко о соцсетях

Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз
31 марта 2020 11:25

Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз

Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус
31 марта 2020 11:07

Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус