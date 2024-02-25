Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я была членом Совета Республики раньше, когда работала еще в регионе. Правда, мне недолго пришлось поработать – два года, потому что, перейдя работать с правительства, ты уже не имеешь права быть членом Совета Республики. Мне пришлось сложить свои полномочия. А сейчас, когда я окунулась вновь в эту работу, я скажу, что эта работа не простая, но очень интересная. Она очень важная для нашей страны, для нашего народа, для международной деятельности. И поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы новые депутатские корпусы, которые начнут свою работу уже в ближайшее время, чтобы те люди, которые пришли работать, понимали, что это прежде всего доброе отношение к людям.

Доброе отношение к людям, к тем задачам, которые стоят перед депутатами. Здесь нельзя быть безразличным, нельзя быть равнодушным. Когда мы каждый будем жить теми задачами, проблемами, которые есть в нашей стране, всегда поддерживать друг друга, ну а ты как депутат, конечно, вести активную работу со своими избирателями, я хочу им пожелать успехов в этой работе и, конечно, терпения в плане того, что нельзя отталкивать от себя людей. Тебя люди избрали. Я уверена, что придут именно такие, потому что жизнь показывает: небезразличие, неравнодушие, а четкое отношение к людям, безмерная любовь к своей стране и желание сделать что-то лучше. А самое главное, в нашей нынешней ситуации не только в нашей стране, вообще в мире, делать все, чтобы мир и спокойствие были на всей планете. Кроме того, сохранить суверенитет и независимость нашей страны. Вот что основополагающее должно быть в работе депутата всех уровней. Абсолютно, вот это основополагающее.

Если ты неравнодушен, поверьте, даже если ты не можешь сам разобраться в каком-то вопросе, у нас достаточно много государственных органов управления, местных органов власти, которые всегда готовы работать в сотрудничестве, подставляя плечо друг другу. Взялся за вопрос, доведи его до конца и сделай так, чтобы было правильно, в соответствии с законом. А если закон надо где-то корректировать, значит, его надо корректировать. И это опять же деятельность депутатского корпуса в том числе.

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