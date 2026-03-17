Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило омскому «Авангарду»

Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступили омскому «Авангарду», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом периоде команды показали интересный, содержательный хоккей, но забросить никому не удалось. Зато соперники наверстали упущенное во втором отрезке. Гости открыли счет на первой минуте. «Зубры» усилиями Ксавье Уэллэ отыгрались. Но недолго сохранялся паритет. Джованни Фьоре вновь вывел «Авангард» вперед, а затем Эндрю Потуральски увеличил преимущество омичей – 3:1. В третьем периоде «динамовцы» дважды уверенно реализовали большинство – отличились Станислав Галиев и Тай Смит. В овертайме победную точку поставил Эндрю Потуральски. Минское «Динамо» уступило «Авангарду» со счетом – 3:4. Следующий матч команда Дмитрия Квартальнова проведет в 20 марта против «Автомобилиста».