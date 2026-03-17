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Фермеры в Литве опасаются серьезных потерь из-за паводков

17 марта 2026 19:56
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Весенние паводки в Литве привели к затоплению десятков домов и дорог, а также фермерских полей. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры в Литве опасаются серьезных потерь из-за паводков-2

Больше всего от разгула стихии пострадали западные и северные регионы страны. В ряде муниципалитетов затоплены дороги, жителям приходится добираться до своих домов альтернативными маршрутами. В некоторых городах уровень воды за прошедшие выходные поднялся на более чем два метра и стал близок к критическому порогу. Наводнение затронуло и север Литвы, являющийся основным сельскохозяйственным регионом страны. Ситуация вызывает обеспокоенность у местных аграриев, которые понесут значительные потери в связи с паводками. Местные власти отмечают, что такого наводнения в этом районе не наблюдалось уже 16 лет.

# Новости Литвы

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