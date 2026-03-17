Греция планирует ввести запрет на социальные сети для детей младше 15 лет

Греческие власти решили защитить подрастающее поколение от цифровой зависимости. Премьер-министр страны заявил о скором введении запрета на соцсети для детей младше 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесконечное пролистывание лент, по мнению чиновников, наносит серьезный урон психике подростков. Греция станет очередной европейской страной, которая ограничит доступ несовершеннолетних к виртуальному миру. Ранее аналогичные меры обсуждали во Франции, Британии, Польше и Португалии. Напомним, впервые подобные правила ввела Австралия: там запрет на соцсети для лиц младше 16 лет действует с декабря 2025 года. В Афинах надеются, что Европа в итоге выработает единый подход к решению этого вопроса.