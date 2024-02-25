«Пришлось много поработать». Кочанова о наиболее важных законах, принятых в Беларуси за последние годы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Вы знаете, у нас очень много.

Александр Осенко:

Именно те, которые, может быть, стали поворотными.

Наталья Кочанова:

Да, действительно, мы отработали, на мой взгляд, очень ответственно, эффективно, но плохо давать самим себе оценку. Но почему я говорю про это? Вы знаете, что ежегодно утверждается план, который подписывает Президент в работе над законопроектами. Но тогда, когда в 2022 году были внесены дополнения, изменения в Основной закон нашей страны – Конституцию, у нас был разработан план приведения в соответствие всех законопроектов, действующих в нашей стране, а их было порядка 86. Вот 86 мы и привели в соответствие.

Исходя из тех реалий, которые складываются в жизни нашей страны, того, что мы видели в 2020 году, конечно, нам пришлось много поработать над законопроектами, которые регулируют эти вопросы. Тогда, когда мы видим, что происходит на международной арене, что происходит вообще в мире, какие сегодня военные конфликты, какая складывается безответственность в отношении лжи, фейков, той исторической памяти, которую свято храним мы. И поэтому, конечно, для нас основные законы, которые можно сегодня поставить в примеры, и везде про это говорим, это закон «О недопущении реабилитации нацизма», «О геноциде белорусского народа».

Тогда, когда мы приняли конституционную норму о Всебелорусском народном собрании, мы разработали абсолютно новый закон о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества, потому что у нас представители гражданского общества будут являться делегатами Всебелорусского народного собрания. То есть абсолютно новые законы, которые сегодня работают в нашей стране.

Читайте также:

«Стараемся донести правду о нашей стране». Кочанова о деятельности парламентариев на международной арене

Наталья Кочанова о приеме граждан: «С человеком надо поговорить так, чтобы он понимал, что его выслушали»

Наталья Кочанова: Президент ставит перед депутатами задачу – мы всегда должны быть близки к людям