Белорусские спортсмены вернулись с зимних Паралимпийских игр в Италии

Белорусские паралимпийцы завоевали две медали на главных стартах четырехлетия в Италии. Сейчас на счету отечественных спортсменов всего 37 олимпийских наград. Герой нынешней Паралимпиады – лыжник Роман Свириденко. Он дебютировал на мультифоруме и смог завоевать золото и серебро. 17 марта нашу паралимпийскую команду встречали на родине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Родные и близкие, друзья и любимые, и, конечно, спортивные функционеры, прибыли в Национальный аэропорт. С триумфа Пхенчхана прошло 8 лет и сейчас вновь наши ребята смогли продемонстрировать свою конкурентоспособность. Всего нашу страну представляли четыре атлета. Впервые после отстранения белорусы выступали с национальной символикой.

Наших спортсменов встретили с хлебом и солью и, конечно, с огромным количеством цветов и поздравлений. Паралимпийцам зачитали приветственный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Особое внимание было приковано к обладателю двух медалей Роману Свириденко.

Роман Свириденко, чемпион Паралимпийских игр:

Это классно, это очень радостно. Я всегда говорю, что единственное, самое главное – все старания не зря. И хочется быть примером для всех, хочется, ну в особенности для лиц, людей, у которых какие-то проблемы с руками, с ногами, как у меня, хочется быть примером для них.