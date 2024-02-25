Наталья Кочанова о приёме граждан: «С человеком надо поговорить так, чтобы он понимал, что его выслушали»

Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой. Обсудили электоральную кампанию, работу партий и единый день голосования.
Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой. Обсудили электоральную кампанию, работу партий и единый день голосования.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы всегда на связи с населением. Я уже по себе знаю, мы очень давно с вами работаем, как вы умеете общаться с людьми. То, что вы делали в Новополоцке, вы перенесли, скажем так, когда стали работать в городе Минске на разных должностях. И вот эти все личные приемы граждан – вы вникаете в суть каждого. Не получается ли иногда, что когда люди обращаются либо в Администрацию Президента на имя Александра Григорьевича, либо обращаются в Совет Республики, общаются с вами, пишут, скажем так, о своих проблемах и чаяниях, не присутствует ли элемент иждивенчества? Не злоупотребляют ли иногда люди такими моментами, когда тот, кто жалуется, может сам решить свои проблемы, только надо встать с дивана и решить то, что у него наболело? Вот это одна сторона медали.
Вторая же сторона медали. Вы говорите, что вы в Совете Республики общаетесь с местными органами власти, но иногда бывает такая ситуация, что жители обращаются, наше население обращается в местные органы власти. В итоге они не вникают в проблему человека, человек вынужден обратиться выше по инстанции, получает циркуляр сверху. И все равно местная власть решает эти же проблемы. И сеет в гражданах наших какой-то новый элемент нехорошего отношения к власти, которая находятся рядом с ними на первичном уровне. Вот две такие позиции. Как вы можете это прокомментировать?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Вы правы в чем? В том, что все есть. Это жизнь. И мы не исключим эти случаи. Не тогда, когда человек, может быть, не совсем правомерно обращается. Или тогда, когда эти вопросы должны решать местные органы власти. Это жизнь. И от этого никуда не уйти. Ну и запретить человеку обращаться туда, куда он хотел бы обратиться – тоже нельзя это сбрасывать со счетов.
Вы вспомнили город Новополоцк? Да, я действительно привыкла работать именно так. И мне это помогает в работе. Вы понимаете, вот именно общение с людьми, контакты. Те вопросы, которые они задают, которые озвучивают. А сейчас, вы знаете, очень много поступает не просто вопросов личного плана, когда человек задает: дорога не заасфальтирована или разбита, кровля течет. А в большей степени я теперь уже каждый раз, разговаривая с людьми, в каждом вопросе понимаю, что есть то, что нам где-то надо, может быть, урегулировать, где-то посмотреть, правильно ли…
Александр Осенко:
То есть вы просматриваете систему.
Наталья Кочанова:
Абсолютно. Я просматриваю систему почему? Потому что я понимаю, почему это происходит. Ведь мы много говорим и знаем, что в соответствии с законом по обращению граждан прямые телефонные линии по личным вопросам, встречи в трудовых коллективах, которые так или иначе все равно переходят в то, что люди задают вопросы, когда с ними встречаются руководители разного ранга и уровня, ведь мы понимаем, что эти вопросы в большей степени будут решать местные органы власти. А я еще это рассматриваю и мы рассматриваем с точки зрения преломления на те нормативно-правовые акты, которые действуют в нашей стране. И всегда думаем о том, правильно ли урегулирован тот или иной вопрос, надо ли нам вникать, возможно, где-то и вносить дополнения, изменения, а иногда и правки, когда мы вносим в законы. Вы знаете, это для нас очень важно.
Александр Осенко:
И это помогает тем же органам местной власти решать те или иные проблемы?
Наталья Кочанова:
Абсолютно. Но у нас такое выстроилось конструктивное взаимодействие. Мы не ставим такие препоны, например, как-то там жестко, что вы там недоработали, потому как, я еще раз повторюсь, человек вправе, если он считает, что тут он быстрее получит поддержку, то я хочу сказать, что в основном все вопросы все равно решают местные органы власти. И вы если вспомнили нашу работу в городе Новополоцке, вы помните, как я трепетно к этому относилась. Я всегда говорила: все равно все будем делать мы. Только тогда, когда человек пройдет через определенные инстанции и мытарства, потому что это не всегда приятно. Ведь человек, который собрался с духом и пришел к тебе на прием, это тоже волнение. Я же вижу, как люди переживают, как люди волнуются. Они приходят и прежде, чем сформулировать свой вопрос... Я вижу, что для них это непросто. Даже если я понимаю, что человеку вряд ли здесь поможешь, потому что бывают такие случаи, когда уже и суды пройдены, и все остальное, но с человеком надо поговорить так, чтобы он понимал, что его выслушали.
Иногда необходимо только и это, такое тоже бывает. Но сейчас я очень рада тому, что у нас есть предложения, пожелания. Вот буквально недавно я проводила прямую телефонную линию. Вы знаете, много для себя пометок, я всегда записываю. Сидят со мной мои коллеги, записывают эти вопросы, чтобы дальше адресовать на рассмотрение кому-то. Нет. Я себе помечаю. И прежде всего я делаю те акценты, кому надо сейчас прямо про это сказать, чтобы это решалось быстро и оперативно.
Наталья Кочанова: Президент ставит перед депутатами задачу – мы всегда должны быть близки к людям – подробности.