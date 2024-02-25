Наталья Кочанова о приёме граждан: «С человеком надо поговорить так, чтобы он понимал, что его выслушали»

Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой. Обсудили электоральную кампанию, работу партий и единый день голосования.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы всегда на связи с населением. Я уже по себе знаю, мы очень давно с вами работаем, как вы умеете общаться с людьми. То, что вы делали в Новополоцке, вы перенесли, скажем так, когда стали работать в городе Минске на разных должностях. И вот эти все личные приемы граждан – вы вникаете в суть каждого. Не получается ли иногда, что когда люди обращаются либо в Администрацию Президента на имя Александра Григорьевича, либо обращаются в Совет Республики, общаются с вами, пишут, скажем так, о своих проблемах и чаяниях, не присутствует ли элемент иждивенчества? Не злоупотребляют ли иногда люди такими моментами, когда тот, кто жалуется, может сам решить свои проблемы, только надо встать с дивана и решить то, что у него наболело? Вот это одна сторона медали. Вторая же сторона медали. Вы говорите, что вы в Совете Республики общаетесь с местными органами власти, но иногда бывает такая ситуация, что жители обращаются, наше население обращается в местные органы власти. В итоге они не вникают в проблему человека, человек вынужден обратиться выше по инстанции, получает циркуляр сверху. И все равно местная власть решает эти же проблемы. И сеет в гражданах наших какой-то новый элемент нехорошего отношения к власти, которая находятся рядом с ними на первичном уровне. Вот две такие позиции. Как вы можете это прокомментировать?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Вы правы в чем? В том, что все есть. Это жизнь. И мы не исключим эти случаи. Не тогда, когда человек, может быть, не совсем правомерно обращается. Или тогда, когда эти вопросы должны решать местные органы власти. Это жизнь. И от этого никуда не уйти. Ну и запретить человеку обращаться туда, куда он хотел бы обратиться – тоже нельзя это сбрасывать со счетов. Вы вспомнили город Новополоцк? Да, я действительно привыкла работать именно так. И мне это помогает в работе. Вы понимаете, вот именно общение с людьми, контакты. Те вопросы, которые они задают, которые озвучивают. А сейчас, вы знаете, очень много поступает не просто вопросов личного плана, когда человек задает: дорога не заасфальтирована или разбита, кровля течет. А в большей степени я теперь уже каждый раз, разговаривая с людьми, в каждом вопросе понимаю, что есть то, что нам где-то надо, может быть, урегулировать, где-то посмотреть, правильно ли… Александр Осенко:

То есть вы просматриваете систему. Наталья Кочанова:

Абсолютно. Я просматриваю систему почему? Потому что я понимаю, почему это происходит. Ведь мы много говорим и знаем, что в соответствии с законом по обращению граждан прямые телефонные линии по личным вопросам, встречи в трудовых коллективах, которые так или иначе все равно переходят в то, что люди задают вопросы, когда с ними встречаются руководители разного ранга и уровня, ведь мы понимаем, что эти вопросы в большей степени будут решать местные органы власти. А я еще это рассматриваю и мы рассматриваем с точки зрения преломления на те нормативно-правовые акты, которые действуют в нашей стране. И всегда думаем о том, правильно ли урегулирован тот или иной вопрос, надо ли нам вникать, возможно, где-то и вносить дополнения, изменения, а иногда и правки, когда мы вносим в законы. Вы знаете, это для нас очень важно. Александр Осенко:

И это помогает тем же органам местной власти решать те или иные проблемы?