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Динара Смольская финишировала 6-й в суперспринте на чемпионате России по биатлону

17 марта 2026 18:47
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Динара Смольская заняла шестое место в суперспринте на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в тюменском центре «Жемчужина Сибири», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из квалификации в финал пробились пять белорусских спортсменок. На дистанции 7,5 километров с четырьмя огневыми рубежами первой финишировала россиянка Наталия Шевченко. Динара Смольская дважды промахнулась на стрельбище и в итоге замкнула шестерку сильнейших. Ксения Воробей заняла 15-е место, а Анна Сола стала 17-й. 18 марта в суперспринте выступят мужчины.

# Биатлон # Динара Смольская # Анна Сола

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